法說旺季 三產業放閃

經濟日報／ 記者王皓正／台北報導

台股法說季揭開序幕，台積電（2330）、宏碁、亞德客-KY、旺宏、光寶科、友達、鴻海等重量級企業，即日起至8月，將接續舉行法說會，市場聚焦半導體、光電、電腦周邊等三大產業，寄望法說捎來佳音，為多頭叩關新高點增添柴火。

台新投顧副總黃文清昨（11）日表示，近期在內外變數影響下，股市波動加大。不過，隨著資本市場表現持穩、產業庫存消化結束，全球經濟有望逐步復甦並帶動需求，有利於股市中長期的多頭走勢，短線可關注台積電法說對後市展望，判斷台股是否將持續上攻。另外，包括鴻海等其他重量級企業的法說內容，也將牽動盤勢發展。

現階段時序進入第3季法說會高峰期，多家重量級公司在法說會上公布的營運展望，都將受到法人密切關注，「預料各家法說會後公布的內容，也將會直接影響到整體盤勢發展。」

據統計，即日起至8月，計有十多家上市櫃公司。個別公司方面，目前市值超過500億元的大型企業，包括台積電、鴻海、中華電、台灣大、研華、光寶科、力旺、亞德客-KY、友達、宏碁、富邦媒、旺宏等，即日起至8月初，均將接續舉行法說會，會中對未來營運展望內容，也將牽動個股乃至族群的走勢。

至於法說時程，15日富邦媒，18日台積電，19日鑫科、宏碁，24日亞德客-KY，30日旺宏，31日友達、光寶科、研華。至於中華電、台灣大、力旺、南茂、鴻海等，則預定8月舉行法說。

第一金投顧董事長陳奕光指出，台股短線高檔多空震盪，除營收、季報等財報數字將持續影響盤勢外，短期台股市場關注的焦點，應該就是電子、傳產等重要企業的法說會。

法說會中公布的財報、及針對第3季、第4季發表的展望，將對股價有連動影響；雖然上半年為傳統淡季，但邁入下半年後，新品及旺季需求能否啟動，有待廠商說明。

根據法人觀察，台股下半年營運展望佳的族群，包括半導體、蘋概等；至於產能利用率、單位產品售價（ASP）、訂單能見度等法說會中將釋出的數據，屆時也會牽動族群的股價表態。

光寶科 台積電 法說會

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