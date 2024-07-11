科科科技、富邦證券簽約 重啟在台上市計劃

科科科技（KKCompany）先前規劃的上市案，因故戛然而止。科科科技今（11）日宣布，重啟科科科技在台上市計畫，最快將於今年年底前登錄興櫃，並達成在台掛牌上市的目標。

科科科技今日與富邦證券正式簽訂上市櫃輔導契約，由富邦證券總經理郭永宜、科科科技集團董事長暨執行長王献堂代表簽約。

郭永宜表示，科科科技為台灣少數以AI（人工智慧）影音多媒體技術領先的獨角獸企業，已在台灣、日本兩大市場上，累積多家大型企業客製化解決方案實績，並擁有海量影音多媒體處理資料庫及多媒體串流平台產品，展現強勁的企業競爭力。未來，富邦證券將協助科科科技以台灣資本市場為後盾，創造股東、公司雙贏局面。

王献堂表示，過去這段時間，科科科技與台灣資本市場投資人積極交流，加上公開申購倍數超過30倍，科科科技相信能與富邦證券攜手完成進入資本市場的相關程序，達成在台掛牌上市目標。

AI多媒體技術將掀起新一波數位轉型大變革，而科科科技在多媒體影音產業中，扮演舉足輕重的關鍵角色。

展望2024年，科科科技在AI多媒體技術布局已然超前，近年來更加大投入發展，並延伸提供企業包括串流標準化SaaS產品與AI多媒體技術應用之軟體服務。

在日本業務團隊與合作夥伴大力推廣、精準行銷的投入之下，BlendVision AiM推出短短不到兩個月，已與教育產業、商業流程委外（BPO）機構、數位廣告業者等進行深度合作，並持續與大股東、日本三大IT經銷商，大舉搶攻日本AI多媒體及數位轉型龐大市場商機。

BlendVision訂閱企業會員數攀升、雲端流量提高，將推升科科科技今年下半年度經常性收入，此外，KKBOX訂閱會員穩定擴增，創造公司在台灣音樂串流平台市場的占有率，期以B2C（消費市場）、B2B（企業市場）兩大商業模式營運動能熱轉，助力公司營運有更好的成績單，維持穩健成長目標。