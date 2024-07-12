就市論勢／權值、中小成長股吸睛

盤勢分析

近期美國失業率小幅走升，顯示就業市場開始降溫，CPI及PCE等通膨相關數據也持續下滑。日前聯準會主席鮑爾在國會聽證會表示，過去幾個月通膨持續放緩，加上通膨數據的滯後性，可能不需要等到通膨降至2%才開始降息，推升9月啟動降息機會。根據11日FedWatch數據，聯準會9月降息的機率已提升至70%，市場認為年底利率將調降至4.75%~5%，也就是說預期聯準會今年將降息2碼。

除降息預期及資金寬鬆利多，基本面穩健成長及AI題材也推升全球股市持續創高。目前各產業庫存去化已經結束，進入回補階段。製造業景氣也開始回升，產業循環將恢復向上成長，有利相關類股輪動上漲。持續超過一年的AI革命仍在進行中，台灣作為AI硬體製造中心，供應鏈涵蓋上、中、下游，受惠AI成長的程度較其他地區更高，也是台股上半年屢創新高且漲幅領先全球的原因。

投資建議

台股已站上24,000點大關，高檔震盪加大，但在資金面、基本面、題材面三大利多加持下，預計今年台股多頭行情將持續；因此，台股短線若出現拉回，為逢低布局時機，且不預設指數高點。

因應類股輪動，以權值、中小成長股均衡布局。產業方面，AI供應鏈仍是持股核心，搭配景氣循環周期向上的消費性電子類股，並尋找低基期、業績具成長潛力及受惠AI新應用的相關類股。