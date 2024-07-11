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美國通膨回落、美債利率降 非投資級債將迎黃金投資機會

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導

美國第1季通膨數據不如預期，不過隨著近期通膨數據再度出現有感改善，不僅市場目前高度預期9月FOMC將展開首次降息且年內降息兩次。PGIM保德信美元非投資等級債券基金經理人張世民表示，明年降息的幅度也逼近4碼，連帶使5年期美債利率從高檔持續回落，扭轉至5月底前美債對美元非投資級債的負向影響，改為正向貢獻。

張世民指出，美國非投資級債經歷過去兩年的升息，槓桿率仍遠低於2015年和2022年的高峰，且債市基本面良好，足夠抵禦下行風險，加上美國非投資級債企業體質持續改善，升評債券比例自2023年下半年開始穩步提升，違約風險亦逐月走低，今年違約風險下降趨勢則更加明顯。

至於全球非投資級債與美國非投資級債相比，張世民認為，看好美國經濟狀況較預期樂觀，可提升與景氣連動性高的美國非投等債投資信心，美國非投資級債的長期年化報酬率4.3%、年化波動度7.6%，相較於全球型非投資級債的3.4%年化報酬率、10.8%年化波動度更具有吸引力。

債券 升息 美國經濟 通膨 降息

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