美台股近月創高逾10天！保德信喊「4大投資關鍵字」成第3季焦點

受惠AI帶動，美台股市近一個月多頭銳不可當，美台股市指數創高逾10天。在美台股創高之際，可趁拉回時買進布局相關成長型基金，掌握多頭趨勢。保德信指出「美國、科技、成長、大型股」將成為第3季的投資關鍵字。

根據統計，自2024年6月10日至7月10日，美股S&P500指數有11個交易日改寫歷史新高，而台股多頭更為強勢，同期間創高次數達13次之多，光是近一個月美股漲幅已有5.37%，台股更是大漲近一成之多，兩地股市堪稱最強AI多頭引擎。

PGIM Jennison 美國成長基金產品經理彭子芸分析，第3季股市投資展望仍相對樂觀，特別是全球許多國家揮別高通膨，陸續轉向降息，有利於維持股市多頭熱度，特別是最具指標的美國股市，預料「美國、科技、成長、大型股」將為第3季的投資關鍵字，雖然今年來部分AI相關個股股價漲幅不小，但從本益比估值分析，評價面尚屬合理，且指數能否持續上漲，企業獲利才是關鍵。

彭子芸表示，AI科技相關類股獨強，主要是因為這些龍頭企業的成長性看升，讓市場願意給予更高的評價。從獲利面來看，預估2024年美國成長股獲利成長將達17%，相較於價值股7%的成長性有明顯的差異，顯示成長類股基本面展望更為優異；另外，若考量指數價格及未來成長性的本益成長比(PEG)評估，成長類股的估值也明顯勝過價值股。

彭子芸強調，從BIG7 PLUS的單年獲利率與本益比觀察，雖然股價持續創高，但這些龍頭的股價本益比持續下滑，對應的正式單年度獲利率的持續上升，根據預估，BIG7 PLUS今年的單年獲利率有望跳升至24.13%，進入2025年將進一步上升至25.41%。

再者，AI帶來的商機軟硬體兼具，彭子芸分析，硬體方面，AI運作時需要龐大的計算能力，因此需要強力的硬體支援，有利於挹注GPU、AI晶片等大廠，預期2023年至2027年的運算AI和推論AI晶片複合成長率可達到32%至60%的成長。

而雲端系統商為求差異化而自行研發晶片，帶動客製化晶片（ASIC）成長幅度更為驚人，可望達85%的複合成長率；至於軟體方面，如何將大量數據整合出解決方案，應用於AI生成繪圖、AI音效等，因為能運用的產業面廣泛，預期也將帶來新一波高速成長商機。