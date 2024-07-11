外資連賣台積電、鴻海增空單 台股仍創高寫多項紀錄

台股今天創下多項紀錄，包括首次站上24400點，盤中和收盤再創新高，台積電收1080元再寫新天價，市值首度突破新台幣28兆元，帶動集中市場總市值奔上77.7兆元再創新紀錄，台積電單一個股權值比重達36%。

不過外資在台指期淨空單也增加至3.52萬口，儘管在現貨市場終結連4日賣超台股，買超高股息ETF、面板、金控股等14檔均超過萬張，但也連5日賣超台積電達3.29萬張，連3日賣超鴻海達4.99萬張。法人表示，外資增加台指期淨空單主要為了避險，內資持續加碼，台積電和鴻海成為支撐台股指數的關鍵權值股。

台積電收最高1080元，貢獻加權指數達284點，帶動台股今天強勢表態，盤中站上24416.67點，終場加權指數大漲382.95點，收24390.03點，再創盤中和收盤歷史新高，今天大盤成交值新台幣5569.31億元。根據統計，7月以來迄今9個交易日，有6個交易日成交值超過5000億元。

三大法人今天合計買超10.71億元，其中自營商賣超23.8億元，投信買超21.93億元，外資及陸資買超12.58億元，外資終結連4賣，投信連9買。

在台指期淨部位，三大法人今天淨空單增加1073口至1萬9623口，其中外資淨空單增加1621口至3萬5249口。

根據統計，台積電今天單日市值增加近9077億元，市值達到28兆元再創新高，穩居台股個股第1，帶動集中市場總市值奔上77.7兆元再創新紀錄，台積電今天成交值近462.8億元也站上個股第1，台積電單一個股權重占台股大盤比重達36%。

觀察外資買賣超個股動向，根據台灣證券交易所統計，今天外資買超逾萬張的個股達14檔，包括00939統一台灣高息動能近5.17萬張排名第1，群創3.67萬張排名第2，00919群益台灣精選高息約2.39萬張、聯電約2.03萬張、00712復華富時不動產約2萬張，另外包括開發金、欣興、友達、旺宏、國泰金、台新金、英業達、00929復華台灣科技優息、神達等。

外資今天則調節新光金達5.23萬張，賣超中信金約3.45萬張，外資今天續賣超台積電1655張，連5日賣超達3.29萬張；外資今天也賣超鴻海9731張，連3日賣超鴻海達4.99萬張。

啟發投顧副總經理容逸燊接受記者電訪分析，台積電和鴻海成為支撐台股指數的關鍵權值股，漲多之下外資布局相對謹慎，轉向金融和中低位階電子股，外資在台指期淨空單增加，主要為了避險，若現貨市場指數攀高，代表買盤持續進駐，不用太擔心台指期的避險作用。

容逸燊表示，外資在亞洲股市整體布局，美元指數是考量之一，儘管外資近期觀望台股，不過內資持續加碼。

展望台股後市，容逸燊指出，市場持續關注美國聯邦準備理事會（Fed）利率決策動向，下半年可留意AI應用及蘋果（Apple）iPhone新機動態，下半年消費電子市場可受惠換機潮，復甦可期。