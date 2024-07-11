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台美股多頭趨勢強！1個月內刷新高次數均達兩位數 投資關鍵詞有4個

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
台美股市多頭強勢，近一個月美股漲幅已有5.37%，台股大漲約1成，兩地股市堪稱最強AI多頭引擎。股市示意圖。圖／AI生成
台美股市多頭強勢，近一個月美股漲幅已有5.37%，台股大漲約1成，兩地股市堪稱最強AI多頭引擎。股市示意圖。圖／AI生成

受惠AI帶動，台美股市近一個月來多頭均是銳不可當。保德信指出，根據統計，自6月10日至7月10日，美股S&P500指數有11個交易日改寫歷史新高，而台股多頭更為強勢，同期間創高次數達13次之多，近一個月美股漲幅已有5.37%，台股大漲約1成，兩地股市堪稱最強AI多頭引擎。

統計6月10日至7月10日台股及美股表現，台股加權股價指數創高次數13次，期間漲幅9.83％；S&P500指數創高次數11次，期間漲幅5.37％，那史達克100指數創高次數12次，期間漲幅8.81％，而三大指數同步創高次數8次，顯示台股與美國科技類股連動性高。

PGIM產品經理彭子芸指出，第3季股市投資展望仍相對樂觀，全球多國揮別高通膨，陸續轉向降息，有利於維持股市多頭熱度，特別是最具指標的美國股市，預料「美國、科技、成長、大型股」將為第3季的投資關鍵字，雖然今年以來部分AI相關個股股價漲幅不小，但從本益比估值分析，評價面尚屬合理，且指數能否持續上漲，企業獲利才是關鍵。

彭子芸表示，AI科技相關類股獨強，主要是因為這些龍頭企業的成長性，讓市場願意給予更高的評價，從獲利面來看，預估2024年美國成長股獲利成長將達17％，相較於價值股7％的成長性有明顯的差異，顯示成長類股基本面展望更為優異；另外，若考量指數價格及未來成長性的本益成長比（PEG）評估，成長類股的估值也明顯勝過價值股。

台股 基本面 美股

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