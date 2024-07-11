展望下半年 國泰證7月投資觀點：降息意味濃、提前布局海外市場

時序來到第3季，聯準會（FED）於近期利率決策會議中維持基準利率不變，主席鮑爾強調通膨已朝著目標前進，若有更多正向積極的數據，便能加速達標的時間。

國泰證券展望下半年發展，儘管今年降息幅度有所縮減，但再升息的可能性低，未來兩年總降息幅度維持不變情況下，全球經濟可望進入新一輪寬鬆政策周期，投資人不妨趁降息來臨前，多多關注債券與股票市場。

根據全球大型金融服務公司Morgan Stanley統計數據顯示，投資等級債於經濟軟著陸期間的表現最為突出；而大型債券管理機構PIMCO也在其展望報告書中指出，投資等級債券指數提供超過5%的殖利率，可在高品質債券中尋找機會。

國泰證券指出，債券市場方面，降息幅度與投資等級債表現呈現高度相關聯，當降息速度越快，投資級債券表現即更值得期待，目前殖利率數據呈現出未來幾年債券將有可觀的報酬率，投資人可把握降息前布局債市的機會。

對於股票市場部分，國泰證券觀察，美國及亞洲市場的投資機會較為正向樂觀；首先，以亞洲區域的日本市場為例，由於近期經濟數據溫和表現，消費信心並未受到明顯衝擊，未來物價仍將穩定成長，可關注日股大盤走勢突破盤整跡象是否有效確立，有助股價後續表現漲勢盤堅。

再者中國大陸市場部分，近年因經濟成長受房地產拖累，中國大陸推出一系列扭轉房地產困境的措施，包括鼓勵地方政府收購部分商品房、降低抵押貸款首付等，均被視為提前釋放利多的政策，投資人可多加留意兩項指標，分別是美元與人民幣的走勢表現以及7月三中全會的政策情況。

總體來看，全球金融市場在FED即將降息的氛圍下，國泰證券提醒投資人應密切關注各國的經濟數據和政策變化，靈活調整投資策略，把握潛在市場機會的同時，亦需留意市場波動和風險管理，確保投資組合的穩健性。