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期元大S&P原油反1淨值跌深 證交所：12日起暫停融資融券交易

中央社／ 台北11日電
證交所今天宣布，期元大S&P原油反1 ETF（00673R）因淨值跌深，12日起將暫停融資融券交易、停止有價證券借貸及當日沖銷交易，但了結融資融券交易不在此限。圖／聯合報系資料照片
證交所今天宣布，期元大S&P原油反1 ETF（00673R）因淨值跌深，12日起將暫停融資融券交易、停止有價證券借貸及當日沖銷交易，但了結融資融券交易不在此限。圖／聯合報系資料照片

證交所今天宣布，期元大S&P原油反1 ETF（00673R）因淨值跌深，12日起將暫停融資融券交易、停止有價證券借貸及當日沖銷交易，但了結融資融券交易不在此限。

證交所表示，由於00673R最近10個營業日的基金平均單位淨資產價值，較其最初單位淨資產價值累積跌幅達65%，核有證交所受益憑證買賣辦法第23條第1項所定情事，因此做出以上處分。

00673R於2016年10月7日掛牌上市，成立價格每股新台幣20元，為反向期貨ETF，2020年碰到負油價事件曾風光一時，股價最高漲到53.05元，不過隨後國際油價反彈，00673R股價摔落谷底，最新淨值及今天收盤股價皆為7.01元。

觀察今年以來紐約原油價格多數時間維持在每桶75美元至85美元區間整理，相較之下，00673R成立時紐約油價不到每桶50美元。

ETF 原油價格 淨值 證交所

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