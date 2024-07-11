上市公司上半年營收出爐！總計19.2兆元、年增10.43%
國內上市公司上半年營收全出爐，證交所統計，今年前6月全體上市公司營收總計新台幣19兆2097億元，較去年同期成長10.43%，其中營收成長公司有638家，衰退公司380家。
證交所透過新聞稿表示，本國及第一上市公司（含創新板公司）分別為936家及82家，總共1018家公司皆已於7月10日前完成6月營收申報作業。
統計6月全體上市公司營收總計3兆3981億元，較去年同期成長11.83%，其中營收成長公司611家，衰退公司407家。
證交所進一步分析，6月營收成長較大的產業包括航運業，主因旺季需求帶動運價及運量上漲；另外建材營造業受惠建案陸續完工交屋、電子通路業受惠AI伺服器使電子零組件需求增加，6月營收比去年同期成長。
6月營收衰退較大的產業則包括貿易百貨業，主因有個別公司認列外匯價格變動影響；另外金融保險業因保險淨收益減少、化學工業因個別公司去年同期銷售房地營收較高墊高基期，今年6月營收相較去年同期衰退。
整體來看，上半年營收成長較大的產業包括電子通路業，受惠AI伺服器使電子零組件需求增加，金融保險業因保險淨收益及投資收益增加，航運業也因紅海危機使運價及運量上漲，帶動累計營收成長。
至於電器電纜業因國際鎳價價格下跌，鋼鐵工業受製造業需求疲弱，油電燃氣業因市場需求下滑影響，上半年營收較去年同期衰退。
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