台股上漲382點 三大法人買超10.71億元

這個禮拜是台股寫紀錄的重要一周，台積電在台灣的股價破千元，最高到一○五五元，在美國掛牌的ＡＤＲ寫下一九二．八美元的歷史高價，盤中市值突破一兆美元，這是台股非常重要的新里程碑。

2024-07-11 15:32