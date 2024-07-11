快訊

超思蛋案陳吉仲、邱毅都要「秦語喬」出庭作證 法官這樣說

媽不在「神秘阿姨」就來！她幼時被指卡到陰 18歲打開地下室門見驚人真相

台股上漲382點 三大法人買超10.71億元

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導
台積電（2330）再度大漲，帶動台股11日開高，收在24,390.03點，再創新高，上漲382.95點，漲幅1.6%，成交量5,569.32億元，三大法人買超10.71億元。示意圖。圖／聯合報系資料庫
台積電（2330）再度大漲，帶動台股11日開高，收在24,390.03點，再創新高，上漲382.95點，漲幅1.6%，成交量5,569.32億元，三大法人買超10.71億元。示意圖。圖／聯合報系資料庫

台積電（2330）再度大漲，帶動台股11日開高，收在24,390.03點，再創新高，上漲382.95點，漲幅1.6%，成交量5,569.32億元，三大法人買超10.71億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超12.58億元，投信買超21.93億元，自營商賣超（合計）23.8億元，其中自營商（自行買賣）賣超8.25億元，自營商（避險）賣超15.55億元。

台積電今日以1,065元開高，收在最高1,080元，上漲3.35%，再創歷史新高。台達電（2308）繼續攻高，收434元，漲幅3.21%。IC載板群起上揚，欣興（3037）、景碩（3189）攻上漲停，南電（8046）上漲逾5%。金融股續強，由於壽險的獲利表現亮眼，富邦金（2881）收92.4元，漲幅37%，國泰金（2882）收65.5元，漲幅2.99%。

台積電 台股 外資 自營商

延伸閱讀

傳通過台積電認證 這檔隱藏版台積概念股飆漲停

謝金河：台積電牽動台股熱效應

台積電（2330）登高一呼…台股雨露均霑！ 專家認為：還有一個波段可以賺滿

台積電天價金融攀高 台股盤中漲340點創新高24347點

相關新聞

台股終場飆382點收24,390點 台積電收最高漲35元衝至1,080元

台股、台積電（2330）11日雙雙再刷新歷史新高。台股盤中最高達24,416.67點，終場收24,390.03點，漲38...

法說會前再創新高 大立光早盤衝上3225元

智慧型手機鏡頭之王大立光今日將舉行法說會，早盤股價一度上漲超過2.7%之上、飆上3225元的歷史新高，預熱法說行情。該公...

台積電破千…台股的新里程碑 謝金河：台積電牽動台股熱效應

這個禮拜是台股寫紀錄的重要一周，台積電在台灣的股價破千元，最高到一○五五元，在美國掛牌的ＡＤＲ寫下一九二．八美元的歷史高價，盤中市值突破一兆美元，這是台股非常重要的新里程碑。

期元大S&P原油反1淨值跌深 證交所：12日起暫停融資融券交易

證交所今天宣布，期元大S&P原油反1 ETF（00673R）因淨值跌深，12日起將暫停融資融券交易、停止有價證券借貸及當...

上市公司上半年營收出爐！總計19.2兆元、年增10.43%

國內上市公司上半年營收全出爐，證交所統計，今年前6月全體上市公司營收總計新台幣19兆2097億元，較去年同期成長10.4...

台股上漲382點 三大法人買超10.71億元

台積電（2330）再度大漲，帶動台股11日開高，收在24,390.03點，再創新高，上漲382.95點，漲幅1.6%，成...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。