台股上漲382點 三大法人買超10.71億元
台積電（2330）再度大漲，帶動台股11日開高，收在24,390.03點，再創新高，上漲382.95點，漲幅1.6%，成交量5,569.32億元，三大法人買超10.71億元。
統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超12.58億元，投信買超21.93億元，自營商賣超（合計）23.8億元，其中自營商（自行買賣）賣超8.25億元，自營商（避險）賣超15.55億元。
台積電今日以1,065元開高，收在最高1,080元，上漲3.35%，再創歷史新高。台達電（2308）繼續攻高，收434元，漲幅3.21%。IC載板群起上揚，欣興（3037）、景碩（3189）攻上漲停，南電（8046）上漲逾5%。金融股續強，由於壽險的獲利表現亮眼，富邦金（2881）收92.4元，漲幅37%，國泰金（2882）收65.5元，漲幅2.99%。
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