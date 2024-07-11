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台股終場飆382點收24,390點 台積電收最高漲35元衝至1,080元

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片

台股台積電（2330）11日雙雙再刷新歷史新高。台股盤中最高達24,416.67點，終場收24,390.03點，漲382.95點、漲幅1.60%，成交金額5,569.31億元。另外，櫃買指數漲0.5%。台積電收1,080元、漲35元。

整體盤面上，今日強勢族群多點開花。在科技族群中，半導體類股全面走強，除台積電盤中以1,080再飆歷史天外，景碩、順德、日月光投控、嘉晶、旺宏、訊芯-KY、祥碩等紛紛表現強勁。

電子零組件的泰鼎-KY、欣興、定穎投控、華新科、南電；AI PC概念股的英業達、宏碁、仁寶、華碩、微星等；矽光子族群的上詮、波若威、旺矽、聯亞、矽格。

其它強勢族群還有，金融族群續強，包括：富邦金、台中銀、國泰金、三商壽、中再保、旺旺保、聯邦銀等；自行車族群的美利達、愛地雅、日馳、巨大；水泥相關的東泥、亞泥、環泥、台泥等。

根據統計，近一個月以來，自2024年6月10日至7月10日，美股S&P500指數有11個交易日改寫歷史新高，而台股多頭更為強勢，同期間創高次數達13次之多，光是近一個月美股漲幅已有5.37%，台股更是大漲近一成之多，兩地股市堪稱最強AI多頭引擎。

PGIM Jennison 美國成長基金產品經理彭子芸指出，第3季股市投資展望仍相對樂觀，特別是全球許多國家揮別高通膨，陸續轉向降息，有利於維持股市多頭熱度，特別是最具指標的美國股市，預料「美國、科技、成長、大型股」將為第3季的投資關鍵字，雖然今年來部分AI相關個股股價漲幅不小，但從本益比估值分析，評價面尚屬合理，且指數能否持續上漲，企業獲利才是關鍵。

凱基投顧分析，接下來台股有機會挑戰24,400至24,500點，需留意盤勢仍有醞釀短線轉折，操作上先以短打因應，而目前上市櫃公司6月營收已陸續公布完畢，近期盤面優先聚焦營收亮麗且股價拉出中長紅轉強突破壓力轉強或維持沿著短均線上漲態勢相關強勢股的表現。

台積電 台股

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