法說會前再創新高 大立光早盤衝上3225元

智慧型手機鏡頭之王大立光今日將舉行法說會，早盤股價一度上漲超過2.7%之上、飆上3225元的歷史新高，預熱法說行情。該公司股價近月隨蘋果新機發表會即將登場一路衝鋒，從5月僅2145元附近，今日突破3200元大關。

大立光執行長林恩平日前在股東會上指出，下半年部分新機旗艦規格下放至其他機種，但整體價格（ASP）並未改變。林恩平今日在法說會上對蘋果新機銷售和鏡頭規格最新觀點，將成為蘋概股關鍵指標。

蘋果將在9月進行iPhone新機發表會，並進入拉貨旺季，林恩平今日除公布第2季財報，也將釋出營運展望。有「地表最強蘋果分析師」之稱的天風國際證券分析師郭明錤日前預言，林恩平日前曾提到毛利率取決於產能利用率、價格及良率，因林恩平先前說過大立光第4季產能利用率滿載，且因規格不變，具有價格優勢與良率提升，他藉此預估「大立光下半年的獲利可能會超越市場預期。」

郭明錤近日表示，根據他的研究，iPhone 16 Pro與Pro Max配備的四重反射稜鏡相機規格與iPhone 15 Pro Max的一樣，但大立光的出貨單價並未改變，可以得到兩個關鍵推論：一是大立光的出貨價格不受到玉晶光在2H24成為新供應商影響，代表大立光仍極具優勢的主導著iPhone四重反射稜鏡鏡頭 (包含與稜鏡組裝) 的供應。

第二，就算假設大立光是iPhone 16的獨家四重反射稜鏡鏡頭供應商，相同規格的零組件在量產一年後還能維持相同單價，「這在Apple供應鏈是極端罕見的事，連台積電都辦不到。這代表大立光與Apple所簽署的，並非一般的供應合約，」郭明錤說。

郭明錤進一步補充，若上述兩個說法成立，代表大立光具有「某種競爭與談判優勢」，可以維持iPhone 16四重反射稜鏡鏡頭出貨單價不變。而Apple無法用其他鏡頭訂單與未來訂單迫使大立光降價四重反射稜鏡鏡頭，這也代表「大立光的談判優勢可能擴及其他鏡頭訂單與未來訂單。」

大立光近日公布6月營收40.41億，月增15.92%、年增49.89%，不但優於預期，創五個月來高點，營收更連續11個月呈正成長；上半年累計營收222.98億元，年增29%。

目前小摩、花旗、里昂等外資分析師陸續將大立光目標價調至3200元之上，近日海通國際證券分析師蒲得宇在最新釋出的個股研究報告指出，不排除大立光將與主要客戶蘋果就其專利達成長約協議（LTA），用以確保更大的市占與穩定定價。基於此利多，海通國際將大立光目標價上調至3400元。海通證券為目前外資次高價位，最高價為花旗。

花旗報告指出，看好大立光的後市表現，建議「買進」，目標價給予3560元，為外資圈最高價不變。