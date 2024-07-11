群龍有首！台積電領軍概念股走強「這幾檔」秒填息

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經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台積電。(路透)
台積電。(路透)

台股11日開高走高續創歷史新高，權王台積電（2330）是重要推手，早盤以1,065元開高後一度拉升至1,070元，上漲25元，持續創歷史新高，多檔供應鏈也跟著大漲，其中包括旺矽、中砂、雍智科技（6683）除息秀更是亮眼，一開盤就秒填息。

台積電6月合併營收2,078.6億元，月減9.5%，雖下探三個月來低點，但仍是同期最佳，且較去年同期增加32.9%；第2季合併營收6,735.1億元，創單季新高，季增13.6%，表現都優於法人預期。

台積電早盤以1,065元開高後拉升至1,070元，持續寫下天價紀錄，貢獻台股大盤指數209點，台積續飆高，多檔概念股也有強勢表現，精材（3374）衝上漲停板232.5元，家登（3680）一度衝達540元創下歷史新高，盤中漲幅逾5%，光罩（2338）也上漲逾半根停板。

另外，除息的3檔台積電概念股更是上演強勢除息秀，一開盤就秒填息；旺矽（6223）每股配發7.5元現金股利，早盤以607元開出，秒填息，股價一度拉升至638元，盤中漲幅逾3%。

中砂（1560）每股配發4元現金股利，早盤以359元開出，同步秒填息，股價一度拉升至367元 ，盤中漲幅逾2%。

雍智科技（6683）每股配發6.509元現金股利，早盤以413.5元開出，一開盤就完成填息，股價一度拉升至420.5元，盤中漲幅逾2%。

台積電 除息

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