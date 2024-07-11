台積電天價金融攀高 台股盤中漲340點創新高24347點

台積電盤中觸1070元再創新天價，金融股創高，櫃買OTC中小型股強勢，助攻台股今天盤中大漲340點觸及24347點，再創盤中歷史新高，台積電貢獻台股加權指數達203點。法人表示，大盤由台積電和鴻海等權值股主導，市場預期美國降息循環前股市強勢。

美國聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾（JeromePowell）在國會聽證對利率動向釋出鴿派訊息，激勵美科技股攀高，台積電美國存託憑證（ADR）再寫新猷，台股今天強勢走高，首次站上24300點，台積電觸1070元再衝上新天價，金融再創新高，代表中小型股的櫃買OTC指數維持高檔，加權指數盤中最高24347.14點，大漲340.06點，續創盤中歷史新高，之後高檔震盪，力守站穩24300點。

到10時45分，大盤漲266.43點達24273.51點，盤中成交值約新台幣3192億元，其中電子股漲1.5%，金融勁揚1.4%，AI伺服器概念股為主的電腦和週邊設備族群小跌0.2%，機電電機類股翻黑跌0.3%，航運股小跌0.1%，櫃買OTC指數勁揚0.74%。股價超過千元的高價股維持「十七千金」。

主要電子權值股台積電盤中數度觸1070元新天價，漲25元，漲幅2.39%，總市值攀上新高27.7兆元，貢獻台股加權指數達203點。台積電單一個股權重占台股大盤比重超過35%。

啟發投顧副總經理容逸燊表示，台積電第2季營收優於預期，帶動台積電ADR和台股現貨市場股價再創新高，大盤由台積電和鴻海等權值股主導，市場預期美國降息循環前國際股市強勢，台股後市展望人工智慧AI和蘋果（Apple）概念股動能、以及消費電子市場下半年進入換機潮循環。