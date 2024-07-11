台股屢創新高 壽險賺翻了、金控雙雄噴出大漲

最近台積電股價漲破1000元、今天（11日）更創下1070元新高價的新聞，成為近期國內股市最熱門的話題，原因不只是台積電的股價足夠資格站上千元大關，更是因為在台灣股市的歷史中，「千元股價」有其極為崇高的標竿意義。 而這個股市標竿第一次降臨在台積電「這樣」的個股身上，更是極為特殊、極具意義的事情，非常值得想買、想賣1000元價位台積電的投資人，好好的先瞭解一番。

2024-07-11 11:08