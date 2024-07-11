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台股屢創新高 壽險賺翻了、金控雙雄噴出大漲

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導
台股今年來在台積電、鴻海的帶動下持續上漲，頻頻創下歷史新高，壽險公司也伺機實現資本利得。圖／富邦金控提供
台股今年來在台積電、鴻海的帶動下持續上漲，頻頻創下歷史新高，壽險公司也伺機實現資本利得。圖／富邦金控提供

台股今年來在台積電、鴻海的帶動下持續上漲，頻頻創下歷史新高，壽險公司也伺機實現資本利得，光今年上半年，六大壽險合計賺進1,642.1億元，較去年同期大增二倍。富邦金（2881）、國泰金（2882）11日股價大漲，富邦金一度大漲逾4%，國泰金強漲逾3%，開發金（2883）漲幅逾1%。

富邦人壽今年6月稅後淨利137.1億元，年增10%，締造「最強6月」紀錄，累計前6月稅後淨利為515.8億元，年增97%。

富壽指出，6月主要投資收益來源為國內外股票及基金資本利得、利息收入及股利收入。6月份台股維持高點，富壽伺機實現資本利得，加上部分現金股息入帳挹注投資收益。

國泰人壽6月稅後淨利89.4億元，累計稅後淨利482.6億元。國壽分析，今年以來資本市場上揚，公司投資操作平穩，保險本業營運穩健，帶動整體財務表現。

國壽指出，6月通膨數據低於預期，市場對9月降息預期增加，激勵股市持續走高，並使美債利率同步回落，國泰人壽掌握波段操作，伺機實現資本利得，加以國內外不動產評價利益及經常性收益挹注下，整體獲利表現維持亮眼。

開發金旗下凱基人壽，6月稅後純益為24.86億元，今年上半年稅後獲利達109.86億元，年增123%。開發金表示，凱基人壽受惠台幣兌美元偏貶，有助減緩匯率避險成本，加上實現資本利得，推升整體投資收益表現。

富邦金今以89.9元開高，持續走高至93.6元，盤中大漲逾4%，再刷波段新高；國泰金也同樣跳空開高，盤中最高衝上66.1元，上漲逾3%，開發金最高來到17.2元，盤中漲幅近2%。

國泰金 富邦金

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