快訊

奧運羽球／戴資穎連554周女單前10 超越依瑟儂成史上第1

美好市多會員年費調漲8% 台灣是否跟進？業者回應了

鄭文燦涉貪風暴擴大！桃院午後三度開羈押庭 檢辯備戰

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台積電站穩千元關...基本面撐得住？專家剖析「千金股意義」：過去股王今何在

聯合新聞網／ 趣 講 股
台積電股價破千。示意圖／中央社
台積電股價破千。示意圖／中央社

不談基本面，你不知道的台積電股價千元意義

最近台積電股價漲破1000元、今天（11日）更創下1070元新高價的新聞，成為近期國內股市最熱門的話題，原因不只是台積電的股價足夠資格站上千元大關，更是因為在台灣股市的歷史中，「千元股價」有其極為崇高的標竿意義。

而這個股市標竿第一次降臨在台積電「這樣」的個股身上，更是極為特殊、極具意義的事情，非常值得想買、想賣1000元價位台積電的投資人，好好的先瞭解一番。

首先，先說明一下為什麼在台灣股市的歷史中，「千元股價」有其極為崇高的標竿意義？

因為在民國70幾年、台灣錢淹腳目的年代，股市裡的掛牌個股不多、民眾投入股市的錢卻爆多，終於造就出資本額少少的、獲利普普通通、土地資產卻很多的三商銀（指 彰化銀行、第一銀行、華南銀行）、台火（做火柴的工廠土地值錢）、國泰人壽（全台最大房東、土地最多的民營公司）等公司的股價全部突破1000元大關。

相當於一張股票就幾乎可以買到當時台北市東區的小套房。

當年投資人搶買金融股的程度，已經到瘋狂、失去理智的地步，很多證券公司營業員拿起電話就聽到股民說：「三商銀不計價買進一張！」

喂~喂~喂~OOXX！你嘛幫幫忙~「三商銀」是三家省屬行庫的合稱，不是一家銀行、也沒有「三商銀」的個股股票啦！

值得一提的是，當年的股王--國泰人壽還因為宣布將「連續三年，兩股配一股」的股利政策，股價因此衝上了1975元的歷史天價！

這個股王價格的數字一直到將近30年之後，才被大立光打破紀錄。（為什麼1975元數字記得這麼清楚？因為敝人、在下、我就是衝著這個配股題材跑去買了國泰人壽的零股啊！）

或許你會認為「什麼1000元股價的標竿意義？那些都是年代久遠、陳年老骨頭的想法，現在股價到達千元的個股還不是一大堆，有什麼難事呢？」

沒錯！現在和過去的台股都有很多1000元以上的股票，重點是「如今安在？」

例如台火現在只剩不到20元、第一銀行也不到30元，昔日股價達到1975元的國泰人壽，現在也只剩60元出頭並更名為國泰金控。

距離現在更近一點、曾經當過千元股王的宏達電，如今也只剩下47元，股價呈現倒「V」型的反轉狂跌走勢，至今想起來都還令人觸目驚心。

由此可知，現在想要在這麼精明的外資、投資人身上、上市上櫃家數約1800多家、資金競爭如此激烈的股票市場裡，長期維持千元的股價是何等的困難。

現在檯面上多數的1000元以上的個股，還是得依靠公司本身的資本額很小，讓股票發揮出「籌碼集中」、「拉高每股盈餘」的兩項助漲千元題材才能達成。

例如股價達2600多元的緯穎，資本額只有17.4億元，去年的每股盈餘高達68.8元；股價突破3100元的大立光，資本額更是長期都不増資、低到只有13.3億元，造就了每股盈餘155.2元的驚人數字。

只有外界估計今年每股盈餘可達60元以上的聯發科，就算資本額達到破百億元的159.9億元，股價一樣站穩千元、來到將近1500元。

如今，前面說到「這樣」的台積電股價站上了1000元大關，股市的標竿意義就比聯發科更為優秀了。

因為「這樣」的台積電，指的是台積電擁有2593億元超高的資本額，足足是聯發科的16倍，在股票流通的籌碼如此龐大的情況下，台積電還能維持住每股盈餘30多元（明年40元起跳），讓股價衝上1000元，可見得台積電的真本事有多麼強了。

值得一提的是，台積電雖然有2593億元的股票籌碼流通在外，但是卻有將近四分之三的股票都在外資的手中（散戶的持股比例只有16%、其他是董監事、投信等持股）。

這些外資在看好台積電的成長遠景之下，是不會輕言賣出股票的，當然也就讓台積電的千元價位穩如泰山，所以想要中長期投資台積電的民眾，緊盯著外資的買賣動向準沒錯啊！

◎本文為獨家授權，嚴禁抄襲，違者必定追究。

2330台積電 2882國泰金 外資

延伸閱讀

台積電（2330）站穩千元？川普當選影響股市？專家解析下半年：留意3變數

台積電ADR大漲4%...市值破1兆美元？專家點1盲區：1/5不能代表整體

股息領2萬要繳二代健保？達人解惑「配息來源是關鍵」：影響不大、要看報酬率

0050股價近200、006208站上百元關...價差40%存股族該賣？達人點1時機

相關新聞

台積電站穩千元關...基本面撐得住？專家剖析「千金股意義」：過去股王今何在

最近台積電股價漲破1000元、今天（11日）更創下1070元新高價的新聞，成為近期國內股市最熱門的話題，原因不只是台積電的股價足夠資格站上千元大關，更是因為在台灣股市的歷史中，「千元股價」有其極為崇高的標竿意義。 而這個股市標竿第一次降臨在台積電「這樣」的個股身上，更是極為特殊、極具意義的事情，非常值得想買、想賣1000元價位台積電的投資人，好好的先瞭解一番。

金融股物極必反？民營金控被錢砸醒 投資人樂：現在問題是找不到時機賣

今年度所有金控的表現都有目共睹，有點體現物極必反的道理！

群龍有首！台積電領軍概念股走強「這幾檔」秒填息

台股11日開高走高續創歷史新高，權王台積電（2330）是重要推手，早盤以1,065元開高後一度拉升至1,070元，上漲2...

台積電天價金融攀高 台股盤中漲340點創新高24347點

台積電盤中觸1070元再創新天價，金融股創高，櫃買OTC中小型股強勢，助攻台股今天盤中大漲340點觸及24347點，再創...

台股屢創新高 壽險賺翻了、金控雙雄噴出大漲

台股今年來在台積電、鴻海的帶動下持續上漲，頻頻創下歷史新高，壽險公司也伺機實現資本利得，光今年上半年，六大壽險合計賺進1...

台積電開盤漲20元盤中再創歷史高 領軍台股早盤漲逾200點攻上24,300點

台股11日開盤指數為24,242.03點，上漲234.95點。台積電（2330）開盤價為1,065元，上漲20元。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。