台積電站穩千元關...基本面撐得住？專家剖析「千金股意義」：過去股王今何在

不談基本面，你不知道的台積電股價千元意義

最近台積電股價漲破1000元、今天（11日）更創下1070元新高價的新聞，成為近期國內股市最熱門的話題，原因不只是台積電的股價足夠資格站上千元大關，更是因為在台灣股市的歷史中，「千元股價」有其極為崇高的標竿意義。

而這個股市標竿第一次降臨在台積電「這樣」的個股身上，更是極為特殊、極具意義的事情，非常值得想買、想賣1000元價位台積電的投資人，好好的先瞭解一番。

首先，先說明一下為什麼在台灣股市的歷史中，「千元股價」有其極為崇高的標竿意義？

因為在民國70幾年、台灣錢淹腳目的年代，股市裡的掛牌個股不多、民眾投入股市的錢卻爆多，終於造就出資本額少少的、獲利普普通通、土地資產卻很多的三商銀（指 彰化銀行、第一銀行、華南銀行）、台火（做火柴的工廠土地值錢）、國泰人壽（全台最大房東、土地最多的民營公司）等公司的股價全部突破1000元大關。

相當於一張股票就幾乎可以買到當時台北市東區的小套房。

當年投資人搶買金融股的程度，已經到瘋狂、失去理智的地步，很多證券公司營業員拿起電話就聽到股民說：「三商銀不計價買進一張！」

喂~喂~喂~OOXX！你嘛幫幫忙~「三商銀」是三家省屬行庫的合稱，不是一家銀行、也沒有「三商銀」的個股股票啦！

值得一提的是，當年的股王--國泰人壽還因為宣布將「連續三年，兩股配一股」的股利政策，股價因此衝上了1975元的歷史天價！

這個股王價格的數字一直到將近30年之後，才被大立光打破紀錄。（為什麼1975元數字記得這麼清楚？因為敝人、在下、我就是衝著這個配股題材跑去買了國泰人壽的零股啊！）

或許你會認為「什麼1000元股價的標竿意義？那些都是年代久遠、陳年老骨頭的想法，現在股價到達千元的個股還不是一大堆，有什麼難事呢？」

沒錯！現在和過去的台股都有很多1000元以上的股票，重點是「如今安在？」

例如台火現在只剩不到20元、第一銀行也不到30元，昔日股價達到1975元的國泰人壽，現在也只剩60元出頭並更名為國泰金控。

距離現在更近一點、曾經當過千元股王的宏達電，如今也只剩下47元，股價呈現倒「V」型的反轉狂跌走勢，至今想起來都還令人觸目驚心。

由此可知，現在想要在這麼精明的外資、投資人身上、上市上櫃家數約1800多家、資金競爭如此激烈的股票市場裡，長期維持千元的股價是何等的困難。

現在檯面上多數的1000元以上的個股，還是得依靠公司本身的資本額很小，讓股票發揮出「籌碼集中」、「拉高每股盈餘」的兩項助漲千元題材才能達成。

例如股價達2600多元的緯穎，資本額只有17.4億元，去年的每股盈餘高達68.8元；股價突破3100元的大立光，資本額更是長期都不増資、低到只有13.3億元，造就了每股盈餘155.2元的驚人數字。

只有外界估計今年每股盈餘可達60元以上的聯發科，就算資本額達到破百億元的159.9億元，股價一樣站穩千元、來到將近1500元。

如今，前面說到「這樣」的台積電股價站上了1000元大關，股市的標竿意義就比聯發科更為優秀了。

因為「這樣」的台積電，指的是台積電擁有2593億元超高的資本額，足足是聯發科的16倍，在股票流通的籌碼如此龐大的情況下，台積電還能維持住每股盈餘30多元（明年40元起跳），讓股價衝上1000元，可見得台積電的真本事有多麼強了。

值得一提的是，台積電雖然有2593億元的股票籌碼流通在外，但是卻有將近四分之三的股票都在外資的手中（散戶的持股比例只有16%、其他是董監事、投信等持股）。

這些外資在看好台積電的成長遠景之下，是不會輕言賣出股票的，當然也就讓台積電的千元價位穩如泰山，所以想要中長期投資台積電的民眾，緊盯著外資的買賣動向準沒錯啊！

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