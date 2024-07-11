金融股物極必反？民營金控被錢砸醒 投資人樂：現在問題是找不到時機賣

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聯合新聞網／ Andyworld理財&家庭記事簿
今年的金融股股勢大好。台股示意圖／中央社
今年的金融股股勢大好。台股示意圖／中央社

今年度所有金控的表現都有目共睹，有點體現物極必反的道理！

華南金，六月0.12元，累計0.82元

富邦金，六月1.38元，累計5.95元

國泰金，六月0.59元，累計4.66元

開發金，六月0.21元，累計0.98元

玉山金，六月0.14元，累計0.81元

元大金，六月0.22元，累計1.39元

兆豐金，六月0.24元，累計1.42元

台新金，六月0.19元，累計0.77元

新光金，六月0.65元，累計1.31元

國票金，六月0.10元，累計0.35元

永豐金，六月0.15元，累計0.99元

中信金，六月0.25元，累計1.85元

第一金，六月0.17元，累計1.01元

合庫金，六月0.11元，累計0.69元

看到這邊，有個小感想，也驗證以前的一個說法，官股金控大多在好時機之際漲幅均比較保守，但是在壞時機之際，確有不錯的防守表現，大家覺得呢？

※免責聲明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※

◎本文內容已獲Andyworld理財&家庭記事簿授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

2881富邦金 2882國泰金 2883開發金 2884玉山金 2885元大金 2886兆豐金 2891中信金 2892第一金 台新金 合庫金

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