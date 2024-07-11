金融股物極必反？民營金控被錢砸醒 投資人樂：現在問題是找不到時機賣
今年度所有金控的表現都有目共睹，有點體現物極必反的道理！
華南金，六月0.12元，累計0.82元
富邦金，六月1.38元，累計5.95元
國泰金，六月0.59元，累計4.66元
開發金，六月0.21元，累計0.98元
玉山金，六月0.14元，累計0.81元
元大金，六月0.22元，累計1.39元
兆豐金，六月0.24元，累計1.42元
台新金，六月0.19元，累計0.77元
新光金，六月0.65元，累計1.31元
國票金，六月0.10元，累計0.35元
永豐金，六月0.15元，累計0.99元
中信金，六月0.25元，累計1.85元
第一金，六月0.17元，累計1.01元
合庫金，六月0.11元，累計0.69元
看到這邊，有個小感想，也驗證以前的一個說法，官股金控大多在好時機之際漲幅均比較保守，但是在壞時機之際，確有不錯的防守表現，大家覺得呢？
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