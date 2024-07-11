台積電開盤漲20元盤中再創歷史高 領軍台股早盤漲逾200點攻上24,300點

台股11日開盤指數為24,242.03點，上漲234.95點。台積電（2330）開盤價為1,065元，上漲20元。

群益投顧表示，「泛台積電概念」躍居盤面熱點，惟美科技股財報周將屆，買盤易趨觀望，指數續衝高，但易形成多數股仍不跟態勢。且近期「較多數中小股陷入輪動加速，震盪加劇」，應嚴守技術面應對。

操作題材可留意：

1.出租AI算力的商業模式夯─隨北美四大雲端巨頭都自研AI晶片，輝達正積極優先提供H100及B100等繪圖卡給各國在地雲端服務商，出租算力的雲端服務商成AI時代新商業模式。正崴（2392）與優必達合資共管優崴超級運算公司，,打造全台最大AI算力中心；瑞昱（2379）集團也投資弘憶（3312）6億元左右建立55台H100伺服器的算力中心。

2.矽光子題材關注度再起─台積電副總余振華曾公開表示：「若能提供一個良好矽光子整合系統，就能解決能源效率和AI運算能力兩大關鍵問題。」台積電4月底北美技術論壇中，體揭示台積電的封裝製程技術「進化到矽光時代」，一些光通訊股如聯鈞（3450）、上詮（3363）、波若威（3163）等，自此挾題材波段大漲。

周三（10日）美股四大指數收盤：道瓊指數收盤為39,721.36點，上漲下跌429.39點、漲幅1.09%；S&P500指數上漲1.02%；那斯達克指數上漲1.18%；費半指數上漲2.42%。台積電ADR上漲3.5%%，收在191.05美元，較台北交易溢價為19.2%。

台積電（2330）營收大好帶動人工智慧（AI）概念股，美國股市那斯達克綜合指數和標普500指數周三再創收盤新高。輝達（NVIDIA）大漲2.7%，美光跳漲 4%，超微（AMD）大漲 3.9%；蘋果公司上漲1.9%，再創新高，市值躍升至3.6兆美元，蘋果據報導計劃將新款iPhone出貨量提高10%微軟上漲1.5%。

聯準會（Fed）主席鮑爾在國會作證，無礙投資人對Fed今年即將降息的信心。鮑爾在國會作證說，Fed不需要等通膨低於2%再降息，同時強調官員仍然有更多工作要做。他指出勞動市場已經顯著降溫，決策者在縮表方面還有更多工作要做，並稱商業地產沒有威脅金融穩定。

在債券市場，基準的10年期美國公債殖利率從周二的4.297%降至4.280%。

三大法人周三集中市場合計賣超80.8億元：外資及陸資（不含外資自營商）賣超108.4億元，投信買超31.7億元，自營商（自行買賣）買超3.2億元，自營商（避險）賣超7.4億元。

統一期貨說，選擇權未平倉部分，7月W2週選價平近九檔賣權最大未平倉上升100點至23,600點，買權最大未平倉上升200點至24,200點，最大OI區間上移偏多。期貨方面，外資夜盤減碼748口空單，日盤則減碼1,931口空單，未平倉淨空單降至33,322口；十大特定法人減碼1,839口空單至20,610 口。