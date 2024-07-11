快訊

台東東河77歲老翁砍死63歲同居女友 還放火燒屋成焦屍

董座吳明達中槍…威震質疑投案人供詞漏洞百出 幕後有藏鏡人

鄭文燦案 總統府被爆涉入開發案再一路交辦政院

美股台積電ADR再創高 法人：台股看兩大權值股

中央社／ 台北11日電

美股勁揚，標普、那指、費半再寫收盤新猷，台積電ADR大漲3.54%再創歷史收盤新高。台股10日拉尾盤上漲107點，首度站上24000點大關再創收盤新高，外資淨空單仍維持3.36萬口。法人表示近期台股由台積電與鴻海輪流控盤，短線仍觀察兩檔權值股走勢。

美國聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾（JeromePowell）於國會作證表示，聯準會不會等到通膨率降至2%目標後才考慮降息，消息激勵美股四大指數勁揚，標普、那指、費半再創收盤新高。

道瓊工業指數上揚429.39點或1.09%，收39721.36點，標準普爾500指數揚升56.93點或1.02%，收5633.91點。科技股為主的那斯達克指數上漲218.16點或1.18%，收在18647.45點，費城半導體指數勁揚139.33點或2.42%，收報5904.54點。

蘋果（Apple）漲1.88%收232.98美元，再創收盤新高，谷歌（Google）母公司Alphabet漲1.16%收191.18美元，再寫收盤新猷，台積電美國存託憑證（ADR）大漲3.54%收191.05美元，續創歷史收盤新高。

輝達（NVIDIA）收134.91美元漲2.69%，逼近6月18日收盤歷史新高，超微（AMD）漲3.87%收183.96美元。

台股加權指數10日上下震盪358點，終場拉尾盤上漲107點，收在24007.08點，收盤首次站上24000點大關，再創歷史收盤新高，單日成交值約新台幣5130億元。

三大法人10日合計賣超73.58億元，其中自營商賣超4.14億元，投信買超39.02億元，外資及陸資賣超108.46億元。根據統計，外資連續4個交易日賣超台股，投信連8買。外資連4日賣超台積電累計近3.13萬張，外資連2日賣超鴻海近4.02萬張。

在台指期淨部位，三大法人10日淨空單減少299口至18550口，其中外資淨空單減少1157口至33628口。

本土期貨法人分析，近期台股走勢，基本上由台積電與鴻海輪流控盤，聯發科與大盤走勢相對脫鉤，且因台積電已是千元股，一個跳動點影響指數約50點，期現貨市場振幅放大，短線仍主要觀察台積電和鴻海兩檔權值股走勢。

台積電第2季營收達6735.1億元，創歷史新高，累計上半年營收1兆2661億元，年增27.96%。台積電10日股價由黑翻紅收在1045元，上漲5元，創收盤歷史新高價，市值達27.1兆元。

聯發科6月營收持續攀高達430.92億元，是3個月來高點；第2季營收1272.71億元，落在原訂的1214億元至1335億元目標區間，符合預期。

中華電信6月每股盈餘0.45元，創近7年同期新高，同時贏過台灣大的0.37元、遠傳電信的0.31元，蟬聯EPS王寶座；累計前6月，中華電也以每股賺2.48元的成績，續稱霸電信三雄。

台積電 外資

延伸閱讀

台積電6月營收月減 他憂「被套爛」！網反持樂觀態度

權王黑翻紅 買盤大揭祕

SK海力士、台積電、輝達組鐵三角 攜手開發下一代HBM

晶片股再發威…史指、那指再創新高 台積電ADR飆升3.54%

相關新聞

台股連六紅衝上24,000點 三大資金潮加持...後市還有戲

台股昨（10）日多頭再掌主控權，無懼外資連四賣，投信撐盤追捧、連八買，盤勢由電子、金融領盤上攻、兩大類股指數齊步攀高，加...

上市櫃營收三亮點閃耀 法人：Q3仍將繳出佳績

上市櫃公司6月營收昨（10）日出爐，合計達3.63兆元，連續四個月站穩3兆元大關，並且為今年來最高，月增0.4%，年增1...

台股衝高的波動度遽增 用這招可提升投資效率三成

近期美國公布的經濟數據延續放緩趨勢，支持市場對於降息預期，加上2024下半年電子業進入旺季，市場預期指數維持震盪偏多。野...

先進封裝、矽光子 概念股強強滾

台股昨（10）日延續震盪盤堅走勢，指數站上24,000點關卡，隨台積電法說倒數計時，面板級扇出型封裝（FOPLP）、矽光...

就市論勢／半導體、蘋果鏈 放閃

台股本周連三天挑戰24,000點大關，終於在昨（10）日收盤上漲107點，漲幅0.4%，指數收在24,007點。台股震盪幅度持續擴大，半導體、蘋果供應鏈指標股帶領股價攻高後，見產業類股輪動，營建、金融、玻璃、機電等傳產股，昨天逆勢引領盤勢收高表現。

貝萊德亞洲展望：看多日本及印度 台股在AI「遙遙領先」

貝萊德投資團隊10日舉行亞洲投資展望指出，全球總經局勢不確定因素多，市場不免波動。投資人宜放眼人工智慧（AI）等長期趨勢...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。