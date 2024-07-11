美股台積電ADR再創高 法人：台股看兩大權值股

美股勁揚，標普、那指、費半再寫收盤新猷，台積電ADR大漲3.54%再創歷史收盤新高。台股10日拉尾盤上漲107點，首度站上24000點大關再創收盤新高，外資淨空單仍維持3.36萬口。法人表示近期台股由台積電與鴻海輪流控盤，短線仍觀察兩檔權值股走勢。

美國聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾（JeromePowell）於國會作證表示，聯準會不會等到通膨率降至2%目標後才考慮降息，消息激勵美股四大指數勁揚，標普、那指、費半再創收盤新高。

道瓊工業指數上揚429.39點或1.09%，收39721.36點，標準普爾500指數揚升56.93點或1.02%，收5633.91點。科技股為主的那斯達克指數上漲218.16點或1.18%，收在18647.45點，費城半導體指數勁揚139.33點或2.42%，收報5904.54點。

蘋果（Apple）漲1.88%收232.98美元，再創收盤新高，谷歌（Google）母公司Alphabet漲1.16%收191.18美元，再寫收盤新猷，台積電美國存託憑證（ADR）大漲3.54%收191.05美元，續創歷史收盤新高。

輝達（NVIDIA）收134.91美元漲2.69%，逼近6月18日收盤歷史新高，超微（AMD）漲3.87%收183.96美元。

台股加權指數10日上下震盪358點，終場拉尾盤上漲107點，收在24007.08點，收盤首次站上24000點大關，再創歷史收盤新高，單日成交值約新台幣5130億元。

三大法人10日合計賣超73.58億元，其中自營商賣超4.14億元，投信買超39.02億元，外資及陸資賣超108.46億元。根據統計，外資連續4個交易日賣超台股，投信連8買。外資連4日賣超台積電累計近3.13萬張，外資連2日賣超鴻海近4.02萬張。

在台指期淨部位，三大法人10日淨空單減少299口至18550口，其中外資淨空單減少1157口至33628口。

本土期貨法人分析，近期台股走勢，基本上由台積電與鴻海輪流控盤，聯發科與大盤走勢相對脫鉤，且因台積電已是千元股，一個跳動點影響指數約50點，期現貨市場振幅放大，短線仍主要觀察台積電和鴻海兩檔權值股走勢。

台積電第2季營收達6735.1億元，創歷史新高，累計上半年營收1兆2661億元，年增27.96%。台積電10日股價由黑翻紅收在1045元，上漲5元，創收盤歷史新高價，市值達27.1兆元。

聯發科6月營收持續攀高達430.92億元，是3個月來高點；第2季營收1272.71億元，落在原訂的1214億元至1335億元目標區間，符合預期。

中華電信6月每股盈餘0.45元，創近7年同期新高，同時贏過台灣大的0.37元、遠傳電信的0.31元，蟬聯EPS王寶座；累計前6月，中華電也以每股賺2.48元的成績，續稱霸電信三雄。