台股衝高的波動度遽增 用這招可提升投資效率三成

近期美國公布的經濟數據延續放緩趨勢，支持市場對於降息預期，加上2024下半年電子業進入旺季，市場預期指數維持震盪偏多。野村投信投資策略部副總張繼文分析表示，投資科技股不妨搭配其他風格的投資作為平衡，例如搭配具穩健現金流機會的高息股。

台股今年以來屢創新高，在重量級權值股帶動下氣勢如虹，不少手上持股滿檔的投資人仍會擔心過程中的震盪，是否該部分獲利了結？抑或是有其他抱的更安心的方式？2015年底以來至今，投資臺灣證交所半導體業類指數的複合年化報酬達26.51%相當亮眼，但波動度也達22.89%實屬不低，風險調整後報酬(即報酬/波動)約1.16倍，尤其過程中最大跌幅更達44.02%，不少股民容易抱不住也吃不消。

張繼文表示，先以臺灣高股息指數為例，若與臺灣證交所半導體業類指數各投資50%成為的新投資組合，整體波動度將下降至17.13%，風險調整後報酬提升至1.23倍，最大跌幅則下降至34.01%，波動風險雖降低但年化報酬率也將下滑至21.11%。然而，若搭配採用獨特雙指標篩選的「臺灣趨勢動能高股息指數」為例，與臺灣證交所半導體業類指數各投資50%成為新的投資組合，不但波動度降至16.72%，整體風險調整後報酬不但進一步提升至1.49倍，最大跌幅續降至30.09%，其年化報酬率仍達24.89%，顯示投資組合搭配「臺灣趨勢動能高股息指數」不但維持報酬潛力，更明顯降低波動，分散風險，投資效率也能大幅提升。