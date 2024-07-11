惠譽授予台電 預計發行2024年第4期無擔保普通公司債「AAA(twn)」評等

惠譽國際信用評等公司今日對台灣電力公司（台電，AA／穩定）預計發行2024年度第4期無擔保普通公司債100.5億元授予國內長期評等「AAA(twn)」。發行公司債所募得款項將用於支付發行者的資本支出計畫。此債券國內長期評等與台電的國內長期評等相同，均構成公司無條件及無擔保主順位直接債務。

根據惠譽的《政府相關實體評等標準》，台電的長期發行人違約評等與台灣的評等（AA/展望穩定）相同，反映出其獲得政府支持的可能性很高，突顯台電在台灣電力市場的主導地位及對能源安全的戰略重要性。

台電的國內長期評等處於惠譽國內評等的最高等級，反映了其作為台灣信用最佳發行人之一的地位，代表相較於台灣其他發行人，台電的違約風險較低。

評等理由

決策及監管「很強」：台灣經濟部 (MOEA) 直接持有台電 96.6% 的股份。政府對台電的產能擴張實施嚴格控制，並透過電價費率審議會審定電價。政府對台電的營運、投資及融資決策具有很大影響力。台電須定期向政府報告關鍵營運和財務資訊。

支持記錄「強」：2022年至2024年期間，台電因燃料價格高漲而面臨巨額虧損，後續得到政府的大力支持，包括新台幣2,500億的增資和新台幣500億的補貼。行政院於2024年上半年提出政府預算案，編列預算新台幣1,000億元，彌補台電吸收全民電費的虧損。考慮到台電在電力市場上舉足輕重的地位，惠譽預期必要時台電將繼續獲得政府支持。

支持動機「很強」：惠譽認為政府對台電的支持動機「很強」 基於其具有極重要的公共政策角色及若違約將造成經濟上較高的傳染風險。台電在輸配電領域具有壟斷地位， 2023年在發電和配電市場占比分別為71%和超過99%以上。鑒於無其他企業可有效替代台電，台電若違約將對電力供應產生嚴重影響。台電是台灣最大的債券發行人之一，其債券利率接近政府的利率。該公司被視為類政府借款人。

獲利率將逐步恢復：惠譽預計，由於穩定的電價和較低的燃料成本，台電的 EBITDA獲利率將從2023年的-8.9%恢復到2024年至2027年的13-15.3%。由於燃料成本飆漲而無法足額調漲電價，使得台電在2022年至2023年遭受巨額虧損。惠譽估計，隨著全球大宗商品價格下跌，2024年單位煤炭和天然氣成本將分別下降 32% 和 13%。然而，惠譽預計，隨著外購成本較高的再生能源占比上升，外購電力的採購成本將會增加。這將抵銷商品價格下降帶來的部分成本遞減。

儘管燃料成本下降，但惠譽預計電價在 2024年4月上調11% 後，在評等期間將保持穩定。鑒於惠譽估計當前的電價仍低於依《電業法》中計算的電價，且政府依賴台電執行其能源政策，因此，惠譽假設電價下調的可能很低。

能源轉型相關資本支出增加：惠譽預計台電的資本支出在2024年至2027年期間每年將達到新台幣2,220億元至2,760 億元，較過去四年的平均資本支出（新臺幣1,600 億）大幅增加。支出激增主要來自天然氣和離岸風力發電廠的建設以及強化電網韌性。該等支出是台電支持政府在2050年達成淨零排放目標的不可或缺的一部分。

台電天然氣裝置容量預計在2024年至2030年將新增14.4GW，約占台灣新增天然氣裝置容量的70%。此外，考慮到採用再生能源的日益增多且具間歇性，台電強化電網對於電網的穩定性亦至關重要。

獨立信用狀況為「bb」：台電的獨立信用狀況係由其綜合電力業務、主導電力市場及高利息覆蓋率和低成本融資管道帶來卓越財務靈活性提供支持。惠譽預計，台電發電市占率中期內將維持在65%以上，並在配電和輸電領域維持近乎壟斷的地位。由於資本支出龐大，惠譽預計其自由現金流量仍將為負值，使得槓桿率顯著高於 2022 年之前的水準，進而限制了其獨立信用狀況評估。