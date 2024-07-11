台股連六紅衝上24,000點 三大資金潮加持...後市還有戲

台股昨（10）日多頭再掌主控權，無懼外資連四賣，投信撐盤追捧、連八買，盤勢由電子、金融領盤上攻、兩大類股指數齊步攀高，加權指數收盤衝破24,000點，再創新高，並譜五大亮點。在量價配合得宜、三大資金潮護持下，後市預期仍有高點可期。

台股在9日劇烈震盪後，昨日早盤開低155點，最低一度大跌217點，而後在台積電緩步回升、收紅帶動下，指數先蹲後跳，高低點差358點，終場逆襲收紅，上漲107點、收24,007點，漲幅0.4%，連六紅，首次收盤站上24,000點，成交量則萎縮至5,277億元。

昨日台股的好表現，也譜寫五大亮點，包括：一、加權指數收盤24,007點，攀收盤新高；二、台股上市市值76.8兆元，市櫃總市值攀升至83.8兆元，同創歷史新高。

三、電子類股指數收1,308.59點、總市值53.3兆元，創新高；四、權王台積電收盤1,045元、市值27.1兆元，同創新高；五、投信今年來至昨日，累計買超達4,127億元，居歷年同期新高。

三大法人進出動向上，昨天共計賣超80.8億元。其中外資賣超108.4億元，連四賣、累計賣超403.2億元；投信買超31.7億元，連八買、累計買超297.3億元；自營商賣超4.1億元，連四賣、累計賣超208.6億元。八大公股行庫昨日轉賣超11.2億元。

至於期貨市場，外資昨天淨空單減少1,157口、降至3.3萬口；外資在期現貨市場的操作，目前呈現「賣超現貨、減碼期貨空單」兩手策略，主要應是著眼指數創高後避險，不想單純賭多或賭空。

綜合台新投顧副總黃文清、第一金投顧董事長陳奕光、華南投顧董事長儲祥生看法，台股昨天盤中回測5日均線有守，均線仍維持多頭排列且持續發散，日KD指標交叉向上、且開口再呈發散，持穩強勢多頭格局。

法人表示，目前台股仍有三大資金潮護持，首先是「空單不退、多頭不墜」，總計約20萬張融券在除權息前須回補，使得助漲、抗跌的軋空資金不虞匱乏；再者，時序進入7月後，法人與集團將開始布局第3季作帳行情。

另外，在除權息行情提前啟動下，資金面仍樂觀，台積電（2330）、鴻海（2317）、聯發科（2454）三王合計將發出逾2,100億元股息，7月合計412家共將發出6,827億元現金股利，占台股今年整體現金股利約三分之一，增添股市資金活水。