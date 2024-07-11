上市櫃營收三亮點閃耀 法人：Q3仍將繳出佳績

上市櫃公司6月營收昨（10）日出爐，合計達3.63兆元，連續四個月站穩3兆元大關，並且為今年來最高，月增0.4%，年增11.4%，並且有63家企業單月業績寫新猷。法人看好，第3季營收仍將繳出佳績。

上市櫃公司6月營收出爐後，第2季與上半年業績同步揭曉，共有三大亮點，首先是6月營收不僅是今年單月最高，也是同期次高、歷史單月第九高。其次，第2季營收合計10.77兆元，為同期新高、歷來單季第三高，年增15.1%。最後，上半年營收合計20.56兆元，為同期次高，年成長10%。

以6月營收規模來看，前五大依次為：鴻海（2317）、台積電（2330）、廣達（2382）、緯創（3231）、仁寶（2324），分別為4,907億元、2,078億元、1,113億元、887億元、826億元。其中，鴻海及台積電營收雖然月減約一成，但年增率分別為16%、32.9%，提振市場信心；廣達、緯創、仁寶月增及年增率都為正值。

上市櫃公司6月營收概況 圖／經濟日報提供

6月營收創新高共63家，優於5月的48家、4月的32家，更高於去年同期的21家。6月營收創新高的公司中，以長榮航單月營收逾194億元最高，且不僅6月營收登峰，第2季、上半年營收都刷新紀錄。

另外，6月營收超過50億元、且創歷史新高的公司還包含：威健、華立、奇鋐、台光電、世芯-KY等，均以電子股為主。其中，台光電不但連四月營收創新高，也連續四季業績寫新猷；世芯6月營收年增100.65%，也是連四月創新高，第2季業績同創歷史新高。

展望後市，法人看好重量級權值股營收趨勢仍然向上。綜合群益投顧董事長蔡明彥、統一投顧董事長黎方國看法，美國企業財報佳，台股基本面看好，在AI浪潮驅動下，半導體景氣持續擴張，有利相關供應鏈表現，可關注AI智慧手機及AI PC新品效應；傳產則可注意進入暑假旺季及景氣逐漸走出谷底的產業。

就產品周期來看，瑞銀台灣研究主管艾藍迪（Randy Abrams）指出，今年下半年輝達Blackwell新平台將啟動。市場對蘋果產品的原先預期低，但蘋果發布Apple Intelligence後，下半年可望引發手機換機潮。PC經過二年修正，AI PC前景不錯；車用及工業電子修正較晚，但需求趨穩。