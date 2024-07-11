就市論勢／半導體、蘋果鏈 放閃

經濟日報／ 曾萬勝（第一金工業30 ETF經理人）
圖／經濟日報提供
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盤勢分析

台股本周連三天挑戰24,000點大關，終於在昨（10）日收盤上漲107點，漲幅0.4%，指數收在24,007點。台股震盪幅度持續擴大，半導體、蘋果供應鏈指標股帶領股價攻高後，見產業類股輪動，營建、金融、玻璃、機電等傳產股，昨天逆勢引領盤勢收高表現。

投資建議

7月起多家重量級企業迎來法說會，像是今日有大立光法說，隨iPhone 16新機即將問世，新機鋪貨潮是否掀起點火效應受期待；18日有台積電（2330）法說，市場關注下半年景氣預測、AI需求、晶圓代工和先進封裝報價調漲、CoWoS產能擴張等，這些將是助攻股價表現焦點。

台股持續看好目前撐盤強勢股，包括半導體及蘋果供應鏈等，看好台股後市又擔心股價短線波動的投資人，不妨挑選投資台股ETF，有機會掌握類股輪動行情。

台股 蘋果供應鏈

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