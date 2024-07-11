先進封裝、矽光子 概念股強強滾

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北報導
股價強勢電子兩大次族群
股價強勢電子兩大次族群

台股昨（10）日延續震盪盤堅走勢，指數站上24,000點關卡，隨台積電法說倒數計時，面板級扇出型封裝（FOPLP）、矽光子概念股再度躍居盤面亮點，鑫科（3663）、波若威等指標股強強滾，吸引市場買盤追價。

美聯準會（Fed）主席鮑爾在國會聽證會表示，通膨已取得進展且就業市場降溫，但並未明確釋放降息信號，美股四大指數漲跌有限，台股昨日在電子與金融權值股帶動下，拉出連六紅，櫃買市場亦同步收高。

盤面中小型題材股擺脫短線頹勢，紛紛重啟漲勢，尤其眾所矚目的台積電法說會預計7月18日登場，市場除了聚焦代工報價調漲、資本支出上修等議題，近來成為熱門題材的FOPLP、矽光子等進度亦為關注焦點，並吸引市場買盤提前進場卡位。

為緩解CoWoS先進封裝產能吃緊問題，輝達（NVIDIA）傳出規劃提前導入兼具成本效益的FOPLP，帶動相關設備股大漲一波，多頭指標鑫科昨日在短線賣壓宣洩完畢後，再度強攻漲停收63.6元，重返5日線，東捷、晶彩科、誠美材等同步拉抬收高。

光纖大廠康寧（Corning）受惠人工智慧（AI）需求暢旺，上季財報可望優於預期，加上市場傳出短線交易投資人大買波若威，激勵昨日矽光子CPO族群攜手強攻，包括波若威、光聖、上詮、聯鈞、創威、正淩等均攻頂鎖死，整體表現相當搶鏡。

展望後市，群益投顧認為，台股昨日開低一度下殺逾200點，所幸逢低買盤進駐，指數收斂跌勢彈升翻紅，繼續守穩短期均線，技術面維持多頭格局不變，預期近期盤勢震盪加劇，將以個股表現為主，建議可依短線技術面換股操作。

台積電 台股 波若威

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