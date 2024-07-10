智慧型手機谷底回溫 布局半導體ETF正是時候

歷經近兩年庫存調節，智慧型手機今年出貨谷底回溫，加上AI蓬勃發展，且蘋果新一代iPhone也導入AI應用，市場預期可望出現一波換機潮，規格升級也將帶動相關產業如手機晶片、砷化鎵（功率放大器），及光學鏡頭業者營運動能；各品牌旗艦手機，更是大打規格戰，競相用上最新製程，法人認為，以台積電（2330）為首的半導體業，仍是手機復甦的最大贏家，半導體主題型ETF可望成為投資首選。

台灣手機晶片大廠聯發科（2454）日前在法說會上表示，受惠4G持續向5G升級及趨向高階手機，預計今年手機營收可望成長mid-teens百分比，其中又以旗艦手機晶片營收可望成長逾50%最為亮眼；手機晶片龍頭高通（Qualcomm）日前發布財測時亦指出，AI需求正在帶動智慧手機市場復甦。兩大手機晶片業者也不約而同將在第4季端出最新產品「天璣9400」與「驍龍8 Gen 4」，新晶片都以台積電3奈米製程生產，近期進入投片階段，加上輝達（NVIDIA）、超微（AMD）、蘋果也積極爭取台積電3奈米產能，因此台積電3奈米已傳出漲價，且供不應求持續到2026年。

不僅如此，市場傳出，蘋果最新旗艦手機iPhone16 Pro及Pro Max預計均將搭載5倍光學變焦的望遠鏡頭，增加潛望式鏡頭滲透率，大立光（3008）、玉晶光（3406）等鏡頭廠受惠規格升級拉高平均售價（ASP），業績進補；而蘋果、安卓兩大陣營新機均有望導入WiFi 7技術，也為瑞昱（2379）等業者增添營運柴火。

中信關鍵半導體（00891）經理人張圭慧表示，智慧手機存貨調整期已進入尾聲，根據Gartner預估，2024年全球半導體產業規模達6,243.51億美元，年成長16.8%，超越2021至2022年，且觀察各終端商品來看，蘋果的iPhone降價策略奏效，智慧型手機銷量站回主要市場龍頭，一般伺服器庫存調整循環可望回升，跟上目前最火熱的AI生態系，整體來說，半導體今年出貨量有望回升，預期2024年半導體將恢復成長態勢，可望開啟每三到四年新一輪的成長週期。

展望後市，張圭慧認為，在AI展開科技革命，各式技術突破與相關應用，於2024年科技展中遍地開花，長線需求將持續帶動半導體銷量成長，且智慧型手機市場已有顯著回溫，預期台灣半導體產業受惠程度高，建議投資人可分批布局半導體相關ETF，跟上產業成長契機。