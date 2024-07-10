台股上半年漲多 兆豐投顧：企業獲利高速成長 可緩和評價偏高處境

台股上半年大漲28.4%，表現相當亮麗，兆豐投顧認為，目前評價已處於歷史區間高檔，本益比達23.6倍、股價淨值比也達2.3倍，處於高風險水準，企業獲利將成為牽動台股下半年漲跌的重要關鍵因素。

2024年上半年台股在AI題材持續發酵、第1季企業獲利大幅成長且優於預期、ETF熱烈募集強勁資金效應推升下，即使美聯準會降息機率下降且時點後延，未能阻擋台股上漲腳步，加權指數攻上23,000點，自年初最低點起算，波段上漲達6,000點，漲幅約35%。

展望下半年，依據CMoney資料庫數據統計，相較市場預估2024年整體上市櫃公司預估稅後盈餘年成長率達19.4%，第1季合季稅後純益達8,700億元，較去年同期成長45%，明顯高於全年預估成長率，兆豐投顧評估，若維持此一高速成長，則可大幅緩和台股偏高評價處境。

搭配總體經濟數據來看，綜觀景氣對策燈號分數、單季GDP成長率與加權指數間連動，4月景氣對策燈號分數已來到35分，為黃紅燈上緣，距離紅燈區38分已近在咫尺，屬於絕對高檔位置，代表景氣過熱，也隱含台股高檔的風險；依據主計總處預估，今年單季GDP年增率呈現開高走低，也為台股增添漲多整理壓力。

聯準會貨幣政策仍是影響下半年台股重要因素之一，由於尚未決定何時啟動降息循環，也未規畫出未來降息步調，點陣圖才在5月的FOMC會議中作出調整，將今年原本降息3碼上調至僅降1碼。

惟市場似乎並接受FOMC傳達訊息，依據FEDWATCH TOOL顯示，市場仍預期今年將降息2碼，兆豐投顧表示，觀察經濟及通膨相關數據，聯準會今年不具積極降息的必要性，下半年仍須留意相關利率政策指引與市場預期間的拉鋸對股市的影響。

至於產業趨勢，電子產業AI相關應用仍是市場關注焦點，加上消費性產品復甦，AI PC等題材。

其中，智慧手機受惠於中國銷量回復成長，及新品AI手機推出，為需求挹注活泉；筆電因低基期，及新品AI PC、Win 10換代推動換機週期，銷量回溫；AI伺服器需求續強，下半年通用伺服器春燕將現，電視受大型運動賽事驅動，大尺寸面板需求爆發。

傳統產業則聚焦觸底回升、新應用、滲透率提升等議題，包括成衣製鞋重啟上升循環、高爾夫球產業觸底反彈、車用零組件看好AM市場滲透率提升、特用化學品受惠半導體供應鏈在地化及生技看好掛牌效應及營收成長股等。