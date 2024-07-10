外資賣超108億續砍鴻海、台積電 專家：兩場法說成台股變數

台股今天收在24007.08點，上漲107點，成交值新台幣5130.26億元，三大法人合計賣超台股73.58億元，其中外資賣超108.46億元，持續減碼鴻海、台積電。

分析師認為，台積電和大立光將舉辦法說會，是近期影響台股的變數。若符合預期，指數有望站上25000點；反之，將出現漲多拉回。

觀察三大法人動向，自營商賣超4.14億元，投信買超39.02億元，外資及陸資賣超108.46億元。

觀察外資賣超前10名，以鴻海2萬1786張居冠，第2名為金寶1萬5087張，其餘依序為中鋼、群創、復華台灣科技優息、燿華、宏碁、臻鼎-KY、輔信、台積電。

投信買超第1名為中信金1萬3412張，玉山金6525張居第2名，其餘依序為新光金、台達電、群益證、上海商銀、國票金、遠東新、英業達、第一金。

萬寶投顧執行長王榮旭受訪表示，以今天台股表現來看，行情依舊多頭，指數盤中因台積電拉回，導致大盤跌逾200點，金融股撐盤，跌勢沒擴大，最後台積電翻紅，加權指數終場為24007.08點，創歷史收盤新高。今天族群呈現良性輪動，行情沒出現轉弱訊號。

他提到，台股指數在24000點，漲或跌1%就是240點起跳；台積電股價上千元後，每一檔價位為5元，每次成交造成大盤變動約40點，所以台股指數一天震盪100至200點「很正常」。

王榮旭指出，美國聯準會（Fed）主席鮑爾（JeromePowell）昨天在美國國會作證演說，且美國明天公布6月消費者物價指數（CPI），都將為美國利率政策做指引。

另外，他表示，美國將進入財報季，台股公告6月營收後將是半年報，本週大立光與下週台積電法說會是最近影響台股的變數，若比市場預期好，大盤指數7月有望見到25000點，反之就會使行情出現漲多拉回。