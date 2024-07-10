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外資連四賣…但狂買金融股及聯電 買超前十名個股曝光

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外資連四賣…但狂買金融股及聯電 買超前十名個股曝光

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片

台股10日收在24,007.08點，上漲107點，但外資賣超108.46億元，且是連續4個交易日賣超，但是，統計外資買超個股發現，外資卻是狂買金融股聯電（2303），單日買超開發金（2883）25,959張，連3買，買超國泰金（2882）20,886張，為自6月24日以來持續買超13個交易日，另外，單日買超聯電10,837張，則是連6買。

台股10日以23,744.88點開低，一度下滑至23,682.49點，尾盤則曾拉升至24,040.61點，高低點震盪達358.12點，終場收在24,007.08點，上漲107點，首度收盤站上24,000點。

統計三大法人合計賣超73.58億元，包括外資賣超108.46億元，投信買超39.02億元，自營商賣超（合計）4.14億元，其中自營商（自行買賣）買超3.26億元，自營商（避險）賣超7.4億元；其中，外資自上周五以來，已連續賣超4個交易日。

不過，包括多檔金融股及聯電，則是持續獲得外資買超，統計10日外資買超前十大個股依序是開發金、友達（2409）、國泰金、長榮航（2618）、中興電（1513）、三商壽（2867）、英業達（2356）、華航（2610）、聯電、群益台灣精選高息（00919）等。

外資單日買超開發金25,959張，連3買，居單日買超個股冠軍；其次是買超友達23,732張；買超第三大為國泰金，單日買超20,886張，自6月24日以來持續買超13個交易日。

另外，外資單日買超三商壽16,080張，連7買，但若是拉長來看，自6月14日以來持續買超，僅在7月1日出現賣超；還有1檔金融股也獲外資持續買超，10日買超玉山金（2884）9,572張，連6買。

聯電也是外資連續買超的標的，10日獲外資買超10,837張，連6買，不過，投信則是轉為賣超1,329張，終止連12買，自營商也是賣超731張，合計三大法人買超8,777張。

台股 外資 聯電 金融股

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