走著瞧營收／6月0.71億元、年增20.1% 創同期新高

信任科技服務商走著瞧-創（Gogolook）（6902）10日公布6月營收，持續受惠於海外市場擴張與多元產品線佈局下，Gogolook 6月單月營收0.71億元，與去年同期相較成長20.1%，與上月相較成長4.8%，創同期新高。今年1-6月累計營收為4.04億元，較去年同期成長8.5%，亦創同期新高。展望未來，在持續拓展多元營收下，看好今年下半年營收逐季成長。

Gogolook指出，觀察電信防詐產品Whoscall用戶數成長增速較去年為佳，在三月初個資外洩偵測的服務上線後，今年還會陸續推出新功能以擴增來電辨識以外的防詐場景有助於用戶數、訂閱用戶數與營收同步成長，加上持續投入資源推廣成長潛力高的新服務，成長動能可望逐步提升。

Gogolook表示，今年有兩大策略重心，首先是MAU（月活躍用戶）的增長，尤其是Whoscall以泰國為首的東南亞地區，今年Whoscall在泰國的月活躍用戶數（MAU）可望超越台灣，也期待產生外溢效應，帶動整個東南亞地區的用戶增長。另一重點為投入更多資源在成長潛力高的新服務，如金融科技和企業端防詐服務，以及期待孵化出更多創新服務。

在企業方面，則觀察到更強勁的防詐需求。台灣與全球政府積極打擊詐騙，陸續制定相關法規與政策。今年5月行政院通過打詐新四法，將使各大企業更正視與落實防詐部署，投入更多資源以符合國家政策。今年5月Gogolook宣布收購總部位於荷蘭的防詐服務商 ScamAdviser 後，7月上旬完成交割，並展開組織改組與服務整合，透過集中資源與善用品牌價值兩大策略，加速企業端服務的增長並且跨入歐美市場。

金融科技方面，袋鼠金融Roo.Cash目前的發展重心在產品驅動成長的策略，強調生態系的成長飛輪，並透過多元渠道與創新功能提升獲客效率及增加用戶黏著度。將持續專注在金融防詐以及普惠金融方面的創新，期盼長期在營運規模提升以及整合更多的金融服務下，成為主要的營收與獲利來源之一。