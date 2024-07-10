不愧是護國神山！外資連四賣 台積電仍收1045元續創新高

台股10日首度收盤站上24,000點，以24,007.08點收盤，上漲107點，漲幅0.45%，三大法人僅投信買超，外資則是賣超108.46億元，統計外資賣超個股前十大，鴻海（2317）遭賣超21,786張，居外資賣超個股第一名，另外，護國神山台積電（2330）也遭外資賣超8,648張，連四賣，但股價尾盤翻紅，以1,045元收盤，創下收盤新高價。

台股10日以23,744.88點開低，一度下滑至23,682.49點，尾盤則曾拉升至24,040.61點，高低點震盪達358.12點，終場收在24,007.08點，上漲107點；三大法人合計賣超73.58億元，其中，外資及陸資（不含外資自營商）賣超108.46億元，投信買超39.02億元，自營商賣超（合計）4.14億元，其中自營商（自行買賣）買超3.26億元，自營商（避險）賣超7.4億元。

台積電早盤以1,020元開出，下跌20元，拖累台股大盤指數約超過160點，且一度下滑至1,015元，不過盤中跌點收斂，尾盤翻紅，一度拉升至1,050元，終場收在1,045元，上漲5元，漲幅0.48%，續創收盤歷史新高。

台積電收盤後公告6月合併營收2,078.69億元，較上月減少9.5%，較去年同期增加32.9%；第2季合併營收6,735.1億元，創同期新高；累計今年前6月合併營收約1兆2,661.54億元，較去年同期增加28%。

台積電在先前的法說會釋出第2季展望，預估今年第2季美元營收為196~204億美元， 匯率假設基礎美元兌新台幣為32.3；換算新台幣營收約6,330.8~6,589.2億元，預估第2季毛利率51~53% ，較首季53.1%略減，第2季營益率40~42% ，較今年首季42%持平至小減。

台積電預計7月18日召開法說會，市場高度關注台積電將釋出的訊息，將牽動動後續包括台積電及相關供應鏈的表現，不過，外資連日來則是持續賣超台積電。

統計外資賣超前十大個股依序是鴻海、金寶（2312）、中鋼（2002）、群創（3481）、復華台灣科技優息、燿華（2367）、宏碁（2353）、臻鼎-KY（4958）、輔信、台積電等；鴻海居外資賣超個股第一，金寶則是外資單日賣超第二名，遭外資賣超15,087張，另外，外資賣超中鋼12,252張。