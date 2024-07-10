台股上漲107點 三大法人賣超73億元
台股10日開低，盤中翻紅，收在24,007.08點，上漲107點，漲幅0.45%，成交量5,130.27億元，三大法人賣超73.58億元。
統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超108.46億元，投信買超39.02億元，自營商賣超（合計）4.14億元，其中自營商（自行買賣）買超3.26億元，自營商（避險）賣超7.4億元。
台積電（2330）今日一度下跌近2%，但尾盤翻紅收1,045元，小漲0.48%。台達電持續向上墊高，收420.5元，漲幅2.56%。金融股表現強勢，新光金大漲逾7%，三商壽上漲逾6%，開發金漲幅2%，富邦金收89.1元，漲幅逾3%。重電股中興電、亞力大漲，中興電亮燈漲停，亞力強漲約7%。
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