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台股尾盤買單拉抬 漲107點收24007點再創新高

中央社／ 台北10日電

美股9日漲跌互見，台股盤中最低下跌逾200點，走勢高檔震盪，尾盤權值股台積電由黑翻紅，助大盤重新站回24000點，終場收在24007.08點，上漲107點再創收盤新高，尾盤買單拉抬還有穎漢、建達等。

今天權值股中，台積電尾盤一筆4769張，股價由黑翻紅，最低為1015元，終場收1045元，上漲5元；聯發科股價盤中最低下探1410元，回測1400元支撐，終場收

1435元，下跌25元。

CPO矽光子概念股今天表現亮眼，創威、正淩、上詮、光聖、益登都強攻漲停。

相關AI供應鏈漲跌互見，廣達上漲5元，以341元作收；技嘉上漲2元，以317元作收；緯創下跌0.5元，以108元作收、緯穎下跌50元，以2620元作收。

散熱族群同樣漲跌互見，包括雙鴻與奇鋐分別上漲19元、下跌1元。

PC概念股各有表現，雙A品牌廠宏碁上漲2.3%、華碩上漲4.42%。

受惠相關政策點火，綠電概念股不缺席，中興電漲停鎖死、雲豹上漲9元、碩禾上漲5.5元。

台積電 概念股

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台積電由黑翻紅 台股上漲107點重返24000點

台股終場漲107點力守24,000關卡 台積電翻紅小漲5元收1,045元

台積電跌幅收斂 台股黑翻紅23900點震盪整理

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