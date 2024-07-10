台股終場漲107點力守24,000關卡 台積電翻紅小漲5元收1,045元

台股10日開低走高，大型權值股、金融族群穩盤後由黑翻紅，終場收24,007.08點，漲107.00點、漲幅0.45%，成交金額5,130.26億元。另外，櫃買指數也收紅漲0.6%。台積電（2330）收1,045元、漲5元。

整體盤面上，強勢族群包括：金融族群穩盤，新光金收漲7.2%表現最強，三商壽收漲6.2%同樣亮眼，富邦金、中再保、開發金、國泰金等紛紛收紅；建材營造的連上發、欣巴巴、京城、興富發、達麗、華固、基泰、新美齊等。

重電族群的中興電收漲停，至228元，表現強勢，亞力、森威能源、士電、東元走強，反之上緯投控、華城等則震盪整理。

科技族群中，矽光子類股中的上詮、聯鈞、波若威三檔全數攻上漲停作收，旺矽、聯亞、訊芯-KY、華星光等也隨之帶動；機器人相關族群的盟立、上銀、廣明、三聯、均豪等；PCB 族群的楠梓電收漲停、銘旺科、健鼎、同欣電、敬鵬等也紛紛走強。

統一投顧分析，美國非農就業人數下降且失業率升至4.1%，加上預期6月 CPI 年增率將降至3.1%，都有助強化 Fed的9月降息預期，有利風險資產偏好。

另外，台積電與大立光法說在即，半導體先進製程及蘋果大周期，基本面利多可期；而台積電，鴻海、聯發科三王合計將發出逾2,100億元股息，7月合計412家共將發出6,827億元現金股利，占台股今年整體現金股利約三分之一，增添股市資金活水。

操作建議上，目前台股整體盤勢為多頭格局，建議以基本面佳，且下半年有題材的個股布局，包括生技類股、重電綠能、航空及觀光、奧運概念股、軍工股、機器人概念股、CPO 矽光子、半導體設備及扇形封裝概念股、蘋果概念股等族群為主。