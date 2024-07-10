台積電營收將在盤後公告 股價卻下跌拖累台股大盤表現

台積電（2330）6月營收將在收盤後公告，10日股價卻是以1,020元開出，大跌20元，拖累台股大盤指數約超過160點，不過盤中跌點收斂，且一度回到平盤價位，法人認為，台積電走跌，主要是因周二美國費城半導體指數僅收在平盤所影響，強調一但 Fed 降息，熱錢流入下將推動一波漲勢。

台積電預計7月18日召開法說會，法人認為，除非台積電釋出非常好的消息，增加資本支出，否則，相關的設備股恐將有漲多回檔的風險，至於台積電，預期並不會有太大的震盪，主要的觀察點在美國聯準會（Fed）何時宣布降息。

台積電10日收盤後將公6月營收，法人推估，6月營收可能出現月減的情況，預估將低於1,950億元，主要是受部分季底庫存盤點影響，但可望是歷年同期新高，預估第2季整體美元營收有望達標或略為超越預期，新台幣營收應可達高標或略為優於預期，第3季美元財測有望挑戰歷史新高。

台積電在先前的法說會釋出第2季展望，預估今年第2季美元營收為196~204億美元， 匯率假設基礎美元兌新台幣為32.3；換算新台幣營收約6,330~6,589.2億元，預估第2季毛利率51~53% ，較首季53.1%略減，第2季營益率40~42% ，較今年首季42%持平至小減。

另外，近期外資報告中也提到台積電3奈米家族供不應求，2025年有望漲價5~10%，7奈米家族因需求不振將降價10%；對此，證券分析師張陳浩認為，對台積電應是正面的效應；至於6月營收月減，可能是因為工作天數較5月減少所造成，但影響並不大。

張陳浩看好台積電股價有望衝破1,100元，尤其一但 Fed 降息，熱錢流入下，將再發動一波漲勢，因此若是股價出現回檔，跌落千元，不失為一個買點；他同時提醒，要留意台積電供應鏈在法說會後的表現，尤其是設備股，若是台積電未釋出非常好的訊息，需提防漲多修正的風險。

台積電10日以1,020元開出，一度下滑至1,015元，盤中則是拉升至平盤1,040元，跌點收斂下，大盤指數也翻紅。