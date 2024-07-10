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國泰世華銀：基本面支撐股市 須留意美利率政策與大選

中央社／ 台北10日電

美股和台股今年上半年繳出漂亮成績單，但雜音不斷，國泰世華銀指出，第3季AI題材應用、企業獲利等基本面有望繼續支撐下半年股市，而仍須留意美國利率政策與大選2大變數。

國泰世華銀今天發表「2024年第3季全球經濟及市場展望」指出，基本面將為下半年股市續添動能，但美國聯準會（Fed）對通膨能否持續降溫的把握度仍不高，顯示高利率環境會持續更長時間。

國泰世華銀行指出，美國通膨雖有回落，但Fed需更長的時間來觀察以確認通膨走向，將於8月23日在美國懷俄明州傑克森霍爾（Jackson Hole）舉行的全球央行年會中，不排除貨幣政策仍有望迎來轉向。

不過，目前美國總統大選中聲勢看漲的川普（Donald Trump）在原油、稅率、關稅，以及移民政策的主張，也為通膨下滑帶來挑戰。

國泰世華銀預測，台灣央行仍持貨幣政策緊縮立場，今年雖不至於再次升息，但將更聚焦於處理房價、銀行法72-2條房貸加土建融授信占比、不動產放款占比與減緩通膨預期。

展望下半年股市，國泰世華銀分析，AI題材啟動半導體投資的軍備競賽，以及供應鏈轉移帶來的投資機會，為股市基本面帶來有利的支撐，下半年半導體產業可望延續回溫格局。

國泰世華銀進一步說明，隨著未來AI技術在各行各業的廣泛應用，如App軟體、AI電腦及AI手機等消費性電子換機潮，有望拉動營收動能，為企業獲利及股市基本面帶來有力的支撐。

國泰世華銀指出，股市上半年漲幅逾雙位數，接下來下半年干擾因素多，美國大選及地緣政治風險所造成的政策不確定性增加，特別是川普勝算提高，將加劇資本市場波動起伏。

對於匯市，國泰世華銀分析，美元維持匯率強勢盤整，反映市場對美國利率較高且會維持更久的預期；而美元強勢，台灣民眾資金持續湧入海外債，將壓抑新台幣匯價走升空間。

國泰世華 美國聯準會 華銀

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