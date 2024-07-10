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台股當沖 無照業者靠機器人理財最賺 投資人被割韭菜？

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
台股當沖，誰最賺？答案揭曉。立委郭國文今日在質詢時指出，最賺的是機器人理財。台股示意圖。圖／聯合報系資料照片【作者：陳柏亨，日期：2023-04-12，數位典藏序號：20230130215816103】
台股當沖，誰最賺？答案揭曉。立委郭國文今日在質詢時指出，最賺的是機器人理財。台股示意圖。圖／聯合報系資料照片【作者：陳柏亨，日期：2023-04-12，數位典藏序號：20230130215816103】

台股當沖，誰最賺？答案揭曉。立委郭國文今日在質詢時指出，最賺的是機器人理財，而且是無牌的境外業者用機器人理財大賺，反而是國內民眾被「割韭菜」。郭國文還質疑，金管會推動金融科技，但類似這類機器人理財，難道也算金融科技？而且這些境外公司，都不受到金管會包括AI等法規的監管。

立法院財委會今日邀請中央銀行總裁楊金龍就「數位貨幣發行之規劃與貨幣之數位轉型」、金管會主委彭金隆、數發部官員就「創造金融科技創新發展空間與扶植金融科技業」進行專題報告。

郭國文指出，統計數據顯示，在機器人理財投資台股的獲利中，當中最高獲利23人，獲利207億元，一人平均獲利9億元，他進而批評，當沖交易境外法人賺194億元，結果是靠機器人高頻交易使得其當沖交易賺最多。相形之下，境內法人輸3.56億元，自然人輸291億元，這種當沖獲利的結果，顯然不符合正義，郭國文甚至形容：「韭菜是國內，獲利是境外！」他還點名開在證交所旁邊的二家法人公司，聘請300位工程師，一個月就大賺1億元，類似這樣的境外公司，郭國文說有23家，都不受到金管會的AI監管。

對此，證期局官員表示，倘若要透過機器人理財為他人理財的話，一定要取得金管會所核發的投信顧執照，否則就等於違法經營，金管會將調查。

國文 機器人 金管會

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