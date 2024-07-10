台積電跌幅收斂 台股黑翻紅23900點震盪整理

美股9日漲跌互見，台股早盤最低下跌逾210點，下探23682點；中場權值股台積電與鴻海收斂跌幅後，帶動大盤由黑翻紅，指數於23900點附近呈現震盪整理。

至上午11時，台股加權指數達到23911點，微幅上漲10.92點，成交值新台幣3119.22億元。

電子類股指數及半導體類股指數呈現盤下整理，金融、營建、機電及電子設備類股指數相對強勢。

晶圓代工廠台積電開低至1015元後，跌幅收斂至平盤1040元附近整理；鴻海盤下震盪，盤中225元，下跌0.44%；聯發科今天回測1400元支撐，盤中下跌約2%。

機器人概念股中，穎漢盤中上漲約4%，所羅門上漲逾6%，盟立漲逾7%。CPO矽光子概念股今天表現亮眼，創威、上詮、光聖都強攻漲停。

資深分析師簡伯儀表示，今天台股出現震盪整理。大盤昨天收盤指數創高後，今天出現回檔，由於指數昨天收盤持續改寫波段新高，短中長期均線呈現多頭派列，加上日線技術指標KD、RSI維持多頭，技術面偏多。

他指出，近期法人出現減碼，外資未平倉空單高達3萬口，法人態度偏向中性，預期在5日均線未跌破前，盤勢仍偏多；不過由於店頭市場漲幅相對大盤強勢，顯示類股表現不一，中小型題材股可以偏多。