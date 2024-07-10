股息領2萬要繳二代健保？達人解惑「配息來源是關鍵」：影響不大、要看報酬率

大家都知道台灣的健保超級好用，但因為一代健保已經無法彌補原本的財務漏洞，為了要讓台灣的健保能夠照常營運下去，政府才重新研擬目前我們正在使用的二代健保。

二代健保分成兩部分：

1、一般保險費：以經常性薪資為主。 2、補充保費：包含六類，此六類收入包含股利所得、利息所得、租金收入等。

股利所得就是我們本篇要討論的重點。

二代健保的補充保費的起扣點為：「單筆」幾付額達兩萬元２(含）以上，才會被課徵。

這是什麼意思？

1、不同公司、在同一天發放，則視為不同筆。

例如：你領了玉山金的股利一萬元，同一天你也領到台積電的股利一萬元，即使你今天領了兩萬元，但因為不同公司，並非同一筆，所以不需繳補充保費。

2、同一間公司，在不同天發放，視為不同一筆。

這就很常發生在高股息ETF身上，早期的0056為一年領一次利息，若發放股利當天領了20,000元，就必須要繳補充保費。但現在的0056已改為季配，假設第一季到第四季都領了5,000元，雖然一年下來同樣都是20,000元，但因爲不同天發放，視為不同一筆，不需要繳補充保費。

3、同一間公司，現金股利、股票股利的發放日相同，就會合併計算扣繳。

假如玉山金發放現金股利，早上10:00發１萬元，下午13:00發１萬元，同一天總共發了兩萬元，就達到補充保費的起扣點。（這種機率並不高，同一間公司同一天，應該都會單筆給付。）

公司股利二代健保補充保費怎麼算？公司的股利分為兩部分，分別是「現金股利」及「股票股利」。

1、現金股利：股利發放日領多少的現金股利，就作為當天的現金股利費基。 2、股票股利：每股以面額10元，作為股票股利費基。

買入ETF二代健保補充保費怎麼算？

不少人以為ETF配發的股息，就是補充保費的費基。「0056我買了20張，最近配息1.07元，會收到21,400的股利，哎～要被課補充保費了！」有沒有聽過類似的對話？但這案例，實際上是不需要被課任何的補充保費喔！

為什麼？因為僅有「股利所得」與「利息所得」這兩項，才需要繳補充保費，所以要看當期公布的「配息來源佔比」才知道要不要繳補充保費？

ETF配息來源佔比

通常投信會在除權息日的一周內公布「配息來源佔比」。以下是元大投信公布，今年四月0056的配息來源佔比：

0056四月的股利來源有七成來自資本利得，僅有25%來自股利所得，所以本次的0056健保費基，應該是21,400*25%=5,350，還不及2萬元的起扣點。

二代健保補充保費很多人都想錯了

「我的高股息ETF一年的殖利率也才5%~6%，二代健保就要扣掉我2.11%，這樣我只剩3%可以賺，我投資是在做心酸的嗎？」這是很多投資新手，得知要繳補充保費心裡冒出的os。但實際上真的是這樣嗎？

不是喔！台灣的政府還沒有這麼土匪，這2.11%是股利發放之後才扣除，而不是用你的本金去算。如果用本金計算，實際才扣千分之一左右。

舉例：小明投資一檔股票本金一百萬元，現金殖利率為5%，可以領多少現金股利？二代健保補充保費要繳多少？（用股票舉例比較單純，若以ETF計算還要看配息來源。）

現金股利：100,000*5%=50,000(元）

二代健保補充保費：50,000*2.11%=1,055(元）

實際上你只需要繳1,055的補充保費，最後進入口袋的金額＝50,000-1,055=48,945(元），絕對不是1,000,000*(5%-2.11%)=28,900(元）這個算法大錯特錯！真的照這種算法去算補充保費，看到結果會吐血吧！

如何避免被扣二代健保補充保費？雖然補充保費並沒有扣很多，但錢從口袋裡流出，就是會心痛啊！有沒有什麼方式可以避免被扣？當然有啊！

以下三種方法都可以避免被扣二代健保：

1、選擇季配，甚至是月配息的ETF。 2、分散投資。 3、投資海外股票。

總結

雖然寫了這麼多關於補充保費的內容，不過坦白說：我根本就沒在管補充保費。

若為了省下補充保費而只敢分散標的或投資海外公司，很容易因小失大。補充保費對整體報酬率的影響並不大，不要為了吃幾粒芝麻而掉整塊燒餅，理解你的投資標的，才是投資第一要務。

※免責聲明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※

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