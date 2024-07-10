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高淨值基金激增 統一投信主動式股票型基金規模突破千億元

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
四家基金公司擁三檔以上高淨值基金。(資料來源：CMoney)
四家基金公司擁三檔以上高淨值基金。(資料來源：CMoney)

全球股市多頭行情，帶動主動式股票型基金淨值成長。據CMoney統計至7月8日，淨值百元以上的投信主動式股票型基金增加至37檔，其中有四家基金公司的高淨值基金達到三檔以上。坐擁最多高淨值基金的是「淨值王製造機」統一投信，旗下有六檔基金淨值超過百元。基金淨值增加，也推升統一投信主動式股票型基金規模突破千億里程碑。

統一投信不僅高淨值基金檔數最多，還包辦股票型基金淨值前三名。「淨值王」統一全天候基金7月8日淨值高達335.11元，是唯一一檔淨值超過300元的基金。居后冠的統一奔騰基金，淨值達到271.90元，也是科技股基金淨值王。季軍為淨值234.55元的統一黑馬基金，與統一奔騰基金同為少數規模達到百億等級的台股基金。而統一龍馬基金也以207.73元的淨值，躋身淨值200元基金俱樂部。統一投信的高淨值基金還有統一經建及統一統信基金，淨值分別為146.42及101.99元。

統一奔騰基金經理人陳釧瑤表示，美股與台股上半年AI類股的帶領，成績表現優異。目前美國通膨增速持續放緩，就業市場也出現降溫跡象，經濟保持溫和成長，使聯準會可望在下半年開始降息。以台股企業營運來說，AI應用類股仍在高速成長階段，非AI產業也隨著庫存調整結束，拉貨動能逐漸提升，有望帶動今明兩年企業獲利持續成長。在資金面及基本面雙利多拉抬的背景下，台股後市表現仍不看淡。

陳釧瑤表示，今年輝達晶片世代轉換帶動產值提升，使AI需求保持強勁，預期AI仍為市場主流題材。選股以AI產業為主軸，布局B100/GB200新供應商且股價基期低者。AI應用從基礎建設擴張到終端裝置，也使相關供應鏈受惠AI筆電及手機規格提升。蘋果展示新AI功能後，市場興趣提升，有望帶動蘋果換機潮，使新品規格升級受惠供應鏈具備投資潛力。

AI 台股 淨值

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