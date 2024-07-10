AI 科技領軍 美股多頭可望續行

美國上周公布6月 FOMC 會議紀錄，根據該紀錄顯示，即使通膨雖然取得相當的進展，但尚未足夠信心支持降息，部分官員對於降息表示還需要更多的耐心，甚至提及對於高利率應該維持多長時間，官員看法各持己見。永豐投信表示，美股降息動態牽動股市波動，但在AI產業進步飛快，應用持續深化，有利支持企業未來獲利表現，可透過美股市值型的 ETF 參與美股成長行情。

永豐美國500大 ETF（00858）基金經理人林永祥表示，美股目前走強的關鍵仍圍繞在AI，因此資金以科技股為主旋律，隨著未來AI應用將大放異彩，無論在軟硬體、服務、醫療與教育各領域的新應用可望持續蓬勃發展，因此仍不看淡美股表現。惟須注意的是，雖然上半年美股表現強勁，但隨著下半年將迎來美國選舉、國際地緣政治風險等不確定性高，盤勢可能會相對震盪。

林永祥指出，永豐美國500大 ETF（00858）追蹤投資之 STOXX 美國500大股票指數，成分股涵蓋美國500大市值公司，最能夠即時反映美股大盤的整體表現。AI應用將持續深化，帶動相關企業獲利表現，投資人透過00858能夠參與美股成長行情的投資機會。此外，這檔 ETF 是國內掛牌的市值型美股 ETF 當中，少數設有半年配息機制，將於7月25日除息，投資人只要7月24日買進或持有，即可參與這次配息機會。