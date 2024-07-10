快訊

騎電動自行車不算有運動？國外研究推翻過往認知

唯一民調海放川普的人！「她」55％好感度遠超拜登 掀重出江湖呼聲

台股開盤下跌155點 台積電跌20元開1,020元

AI 科技領軍 美股多頭可望續行

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
永豐美國500大除息資訊。(資料來源：CMoney )
永豐美國500大除息資訊。(資料來源：CMoney )

美國上周公布6月 FOMC 會議紀錄，根據該紀錄顯示，即使通膨雖然取得相當的進展，但尚未足夠信心支持降息，部分官員對於降息表示還需要更多的耐心，甚至提及對於高利率應該維持多長時間，官員看法各持己見。永豐投信表示，美股降息動態牽動股市波動，但在AI產業進步飛快，應用持續深化，有利支持企業未來獲利表現，可透過美股市值型的 ETF 參與美股成長行情。

永豐美國500大 ETF（00858）基金經理人林永祥表示，美股目前走強的關鍵仍圍繞在AI，因此資金以科技股為主旋律，隨著未來AI應用將大放異彩，無論在軟硬體、服務、醫療與教育各領域的新應用可望持續蓬勃發展，因此仍不看淡美股表現。惟須注意的是，雖然上半年美股表現強勁，但隨著下半年將迎來美國選舉、國際地緣政治風險等不確定性高，盤勢可能會相對震盪。

林永祥指出，永豐美國500大 ETF（00858）追蹤投資之 STOXX 美國500大股票指數，成分股涵蓋美國500大市值公司，最能夠即時反映美股大盤的整體表現。AI應用將持續深化，帶動相關企業獲利表現，投資人透過00858能夠參與美股成長行情的投資機會。此外，這檔 ETF 是國內掛牌的市值型美股 ETF 當中，少數設有半年配息機制，將於7月25日除息，投資人只要7月24日買進或持有，即可參與這次配息機會。

ETF 美國 美股

延伸閱讀

外國車廠去年在美國產量首度超越美三大車廠

玉淵譚天：美國安局前網路司令中曾根入職Open AI 意欲為何？

美銀行股壓力測試全數過關 金融債基本面正向看待

油價跌逾1％ 颶風未破壞美重要石油設施、金價小漲

相關新聞

台股開盤下跌155點 台積電跌20元開1,020元

台股10日開盤指數為23,744.88點，下跌155.2點。台積電（2330）開盤價為1,020元，下跌20元。

AI 科技領軍 美股多頭可望續行

美國上周公布6月 FOMC 會議紀錄，根據該紀錄顯示，即使通膨雖然取得相當的進展，但尚未足夠信心支持降息，部分官員對於降...

台股大怒神…劇震518點 投資人嘆愈來愈難賺

大立光、台積電法說會行情起跑，激勵台股昨（9）日早盤一度衝上24,126點、再次改寫歷史新猷，不過隨外資與市場獲利了結賣...

瑞銀：台股目前不算太貴 現在賣股還太早

台股不斷創新高，市場擔憂股市過熱，對此，瑞銀台灣策略分析師陳玟瑾認為，台股目前不算太貴，加上企業獲利逐年成長、資金健康輪...

ADR進擊…台積電市值衝1兆美元 暫居全球十強

台積電ADR與台灣普通股股價同步創新高之際，總市值也朝1兆美元（新台幣32.5兆元）邁進，有望成為繼蘋果、微軟、輝達（N...

基本面亮眼 廣達股價強彈…躋身台股四哥

代工大廠廣達基本面亮眼，昨（9）日無懼台股加權指數上沖下洗，盤中股價一度勁揚7%、攻上342.5元，終場上漲16.5元或...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。