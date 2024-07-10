台股開盤下跌155點 台積電跌20元開1,020元

台股10日開盤指數為23,744.88點，下跌155.2點。台積電（2330）開盤價為1,020元，下跌20元。

群益投顧表示，電子權值下檔仍具支撐，大盤守穩短期均線,偏多趨勢未變。盤面震盪加劇，以個股表現為主,續依短線技術面換股操作。

操作題材可留意： 1.傳蘋果上調 iPhone 16備貨目標─蘋果AI功能可望為 iPhone 帶來換機潮，加上大陸618檔期，蘋果降價促銷 iPhone 15系列，帶動銷量明顯提升，提振蘋果對新機的銷量預期，供應鏈傳蘋果近日上調 iPhone 16系列備貨目標指引至9千萬隻，相關 iPhone 供應鏈營運可望受惠。 2.電網預算可望上調，重電電纜營運吃補─台灣跳電事件頻傳，經濟部長郭智輝表示，已著手盤點跳電緊迫地區，目標是四年內更新這些地區的老舊設備，加上國際大廠來台設置資料中心，未來用電量勢必高過原先規劃，未來強韌電網預算可望上調,將持續挹注重電、電纜族群營運表現。

周二（9日）美股四大指數收盤：道瓊指數收盤為39,291.97點，下跌52.82點、跌幅0.13%；S&P500指數上漲0.07%；那斯達克指數上漲0.14%；費半指數收平盤。台積電ADR周二下跌1.1%，收在184.52美元，較台北交易仍有15.5%的溢價。

周二開盤時，半導體股和其他人工智慧（AI）概念股率先走高。美國聯準會主席鮑爾上午向國會作證後，科技股轉跌，而美國公債殖利率和銀行股上漲，鮑爾在國會的談話並未改變市場對今年降息的預期。

Keybanc 上調輝達目標價至180美元,股價收漲2.48%。大摩重申增持特斯拉,連十漲收高3.71%。

三大法人周二集中市場合計賣超194億元：外資及陸資（不含外資自營商）賣超157.1億元，投信買超48.8億元，自營商（自行買賣）賣超16.4億元，自營商（避險）賣超69.3億元。

統一期貨說，選擇權未平倉部分，7月W2週選價平近九檔賣權最大未平倉仍為23,500點，買權最大未平倉仍為24,000點，最大OI區間中性。期貨方面，外資夜盤大幅加碼3,843口空單，日盤則大幅加碼3,572口空單，未平倉淨空單增至36,000口；十大特定法人大幅加碼5,984口空單至22,449口。