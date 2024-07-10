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美股漲跌互見 法人：台股面臨漲多回吐壓力

中央社／ 台北10日電

美股9日漲跌互見，標普500和那斯達克收盤再創新高；台股昨天小漲21.93點，收在23900.08點，成交值新台幣5906.84億元。法人指出，昨天大盤劇烈震盪逾500點，下檔力守5日均線，短線將持續面臨漲多回吐的壓力。

美國聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）在國會表示，抗通膨取得「小幅」進展後，標普500指數和那指9日收盤再創新高，道瓊則小幅下挫。

道瓊工業指數9日下跌52.82點或0.13%，收39291.97點。標準普爾500指數微漲4.13點或0.07%，收5576.98點。那斯達克指數上揚25.55點或0.14%，收在18429.29點。費城半導體指數微跌0.01點或0.00%，收報5765.20點。

三大法人外資及陸資、自營商賣超，投信買超，合計賣超194.74億元；其中，自營商賣超85.76億元，投信買超49.6億元，外資及陸資賣超158.58億元

凱基投顧指出，昨天大盤上下高低點震盪高達519點，成交量爆出相對大量，最後K線收十字線，顯示大盤上攻至24000點大關，已開始出現多空分歧的現象。

技術面雖守住5日均線，但目前大盤與季線之間的乖離率高達10.71%，乖離幅度仍在近年來的相對高檔，短線將持續面臨漲多回吐的壓力，若跌破昨天留下的帶量十字線低點23607點，大盤創高走勢恐將暫告一段落，而後盤勢將步入高檔震盪或是短線漲多拉回。

若大盤能盡速突破昨天高點24126點，代表盤勢確認站穩24000點，接下來上檔將往24400至24500點挑戰。

美國聯準會 陸資

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