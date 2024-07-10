台股大怒神…劇震518點 投資人嘆愈來愈難賺

大立光（3008）、台積電（2330）法說會行情起跑，激勵台股昨（9）日早盤一度衝上24,126點、再次改寫歷史新猷，不過隨外資與市場獲利了結賣壓出籠，迅速收斂漲點甚至翻黑，直到最後一盤才逆襲收小紅。指數上沖下洗，高低震盪達518點，宛若大怒神，投資人直呼「台股的錢愈來愈難賺」。

市場昨日傳出外資圈鬧內鬨，美系、歐系外資短線多空看法分歧，空方在台指期貨市場續布空單，台指期未平倉淨空單來到3.4萬口，居2021年7月22日以來新高，現貨昨日則再次賣超157.1億元且連三賣，衝擊指數多數時間在盤下游移。

多方在台積電ADR一度大漲並換算成台灣普通股市值突破1兆美元，躋身美股第七大個股，聯手內資卡位廣達、聯發科等「雙A（AI與Apple）」股中，推動昨日早盤指數一度再寫歷史新高，指數大跌時也大力護持。

特別是最後一盤在小摩、里昂等外資，兆豐為首的公股行庫，元大、凱基、富邦等多家大型券商受託買單齊力拉抬下，指數瞬間翻紅、拉抬46點，終場小漲21點收23,900點，收盤再攀新高，市值來到83.3兆元歷史最高。

法人指出，外資在台指期未平倉淨空單成本粗估在23,000點附近，目前部位不足遭軋空的損失約數百億元，在17日（下周三）台指期結算，搭配18日台積電法說會前後，多空勢將攤牌，預期行情震盪恐將加劇。

三大法人昨日共賣超台股194億元。其中外資賣超157.1億元，投信買超48.8億元，自營商賣超85.7億元。八大公股行庫逢低承接買超6.6億元；五大壽險金控均站在買方，合計買超131.1億元。

第一金投顧董事長陳奕光、永豐投顧總經理李學詩指出，外資圈在大立光、台積電法說會前，考量蘋果年度新機iPhone 16將導入AI功能，備貨量上看9,000~9,500萬支、部分機構更喊出1億支中，美系券商在大立光第2季營收優於預期，加上下半年蘋果新機拉貨動能，上修今、明年每股獲利（EPS）至170.8元、186.6元，目標價調高至3,500元。

聯邦投信投資長吳裕良、萬寶投顧執行長賴建承指出，美系、歐系外資多空對作，雖將加劇台股震盪幅度，不過以國際產業脈動來說，輝達、美光、蘋果、台積電ADR四大巨頭將扮演台股後市多空引路人角色，在台指期結算、台積電法說會前後，指數有機會在上攻24,500點。