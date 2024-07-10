瑞銀：台股目前不算太貴 現在賣股還太早

台股不斷創新高，市場擔憂股市過熱，對此，瑞銀台灣策略分析師陳玟瑾認為，台股目前不算太貴，加上企業獲利逐年成長、資金健康輪動，均有利行情持續走揚。台灣區研究主管艾藍迪（Randy Abrams）也認為，科技產業評價雖不便宜，但現在賣還太早，拉回即是買點。

瑞銀證券昨（9）日舉行2024年年中展望記者會，發表對台股與不同產業下半年趨勢的看法。

陳玟瑾分析，若排除台股前四大權值股，藉由估值分析，目前台股本益比僅處於歷史平均值到正一個標準差之間，仍不算太貴，整體而言，對台股保持正向看法。

陳玟瑾認為，推升台股行情不斷上漲的重要動能，主要奠基在基本面。台股企業獲利今年成長率可達27%、明年19%、2026年16%。此外，目前整體台股殖利率現在約2%至3%，主因指數這波強勢大漲後，殖利率相對下滑，但由於股利配發率並未有太多改動，因此仍然看好。

至於其它的成長動能，她建議，可關注第2季季報，預估第2季獲利有望在接下來數個月獲得上修。

另外，下一個成長動能包括輝達（NVIDIA）Blackwell機櫃系統需求、iPhone 16秋季推出、AI個人電腦（PC）的換機潮等，若需求優於預期，獲利也將再上修。

在其他看好的產業方面，陳玟瑾認為，今年類股輪動極為快速，市場焦點大部分都放在運輸及金融。她則看好三大焦點。首先是電信業，主因下半年的合併綜效將開始顯現，推動獲利和盈餘增長。

其次，金融股今年以來股價漲幅顯著，銀行業將具備更大的成長空間，壽險業雖受益於股市表現，但因降息時程延後，避險成本上升，導致獲利增長受限。

第三是「周期性循環股」，如自行車和紡織服飾代工，主因補庫存需求顯現。如自行車通路存貨已在4月初時下降至七、八個月，由於歐洲跟美國的自行車消費今年有望持平，E-bike的購買意願將增強，下半年將看見相關品牌商釋出訂單，使代工業務變得更積極。

艾藍迪也表示，整體科技產業評價雖然不便宜，若投資人現在就將股票賣出，未免仍嫌太早。觀察過去12~18個月市場關注雲端AI，且未來雲端建設還將持續，使基本面還有向上成長的空間，因此股價若有拉回都是買點。