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基本面亮眼 廣達股價強彈…躋身台股四哥

經濟日報／ 記者林薏茹／台北報導

代工大廠廣達（2382）基本面亮眼，昨（9）日無懼台股加權指數上沖下洗，盤中股價一度勁揚7%、攻上342.5元，終場上漲16.5元或5.16%，收336元，改寫25年來新高價，並再度擠下富邦金，成為台股上市櫃企業市值第四大。

廣達昨日股價開高走高，在代工廠中一枝獨秀，終場飆漲超過半根停板作收，市值由前一日的1.23兆元，激增超過637億元，一舉衝上1.29兆元，擠下富邦金的1.26兆元，再度登上台股市值四哥。

籌碼方面，外資昨日大舉買超廣達逾1.5萬張，投信也買超逾2,200張，僅自營商站在賣方，三大法人合計買超1.69萬張，其中，外資已連二買逾1.8萬張，投信則連三日力挺。

廣達日前公告6月合併營收1,113.18億元，連二月站穩千億元大關。

台股 富邦金 廣達

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