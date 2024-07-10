ADR進擊…台積電市值衝1兆美元 暫居全球十強

台積電（2330）ADR與台灣普通股股價同步創新高之際，總市值也朝1兆美元（新台幣32.5兆元）邁進，有望成為繼蘋果、微軟、輝達（NVIDIA）、Alphabet、亞馬遜、沙烏地阿拉伯國家石油公司和Meta之後，又一家躋身市值1兆美元俱樂部的企業。

台積電周一ADR一度大漲4.8%，此價位若換算成台灣普通股，市值已站上1兆美元。即便周一ADR終場漲幅收斂至1.4%、收186.63美元，仍是歷史收盤天價，並較周一台灣普通股收盤溢價17.1%，換算台灣普通股報價為新台幣1,200元。

以台積電周一普通股收盤價1,035元計算，市值為8,266.3億美元，擠下博通，成為全球市值第十大。

台積電昨（9）日普通股並未隨周一ADR激情起舞，反而呈現震盪走勢，早盤曾攻上1,055元天價，盤中翻黑下探1,025元，最後一盤4,405張大單敲進收紅，以1,040元、漲5元收市，為收盤新高價，市值略增至26.97兆元，同寫新猷，惟外資昨天持續擴大賣超台積電1.32萬餘張，連三賣。周二ADR早盤跌約1%。

摩根大通證券分析師在報告中指出，台積電7月18日法說會公布第2季財報時，可能會對2024年營收成長更有信心，特別是由於蘋果高階iPhone需求增加。摩根士丹利也給予台積電「增持」評級，並將台積電目標價從1,080元調高至1,180元。

繼野村和瑞穗等券商之後，摩根士丹利和摩根大通都看好台積電第2季業績。