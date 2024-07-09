投資新興市場可聚焦中國大陸以外 鎖定四大題材

近年來，新興股市表現落後成熟股市。法人指出，今年以來，中國大陸股市仍是負報酬，拖累整體新興股市表現，建議投資新興市場聚焦大陸以外的市場，鎖定消費、人工智慧（AI）、數位轉型及供應鏈轉移等四大題材。

國泰投顧指出，就未來市場潛力而言，新興股市（不含中國大陸）的2024年及2025年預估企業獲利年增19%及17%，優於整體新興市場的13%及11%，更優於成熟市場的6%及12%。在投資上可以另闢新路，酌量布局企業獲利成長較高的新興市場。

國泰投顧指出，投資新興市場可以聚焦中國大陸以外的市場，並找尋成長的關鍵題材。例如，新興市場人口眾多創造龐大內需，消費類股潛力大；半導體族群受惠 AI 帶來的龐大需求，有利台股相關企業；電商、數位銀行當道，南美電子商務有望成為新的成長引。

以摩根士丹利新興領先股票基金來說，印度比重高達46.7%，遠高於參考指標的18.1%；陸股比重則只有2%，遠低於參考指標的27.1%。印度擁有14億人口，預估2024、2025兩年的成長率都將超過6%，內需龐大且消費潛力大。印度目前已是世界第五大經濟體，預估在2027年將超車日本、德國，成為第三大經濟體。

法國巴黎銀行財富管理指出，全球正逐步分散中國大陸供應鏈風險。印度受惠於重大政策改革的支持，生產規模及工資將接近大陸。另外，越南具備強大的基礎設施及地理優勢，馬來西亞受惠於半導體投資，泰國得益於汽車投資，墨西哥搶占大部分中國大陸出口至美國的市場，巴西則是能源及糧食的替代出口國家。