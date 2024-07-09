多重資產基金新兵報到！合庫入息優化多重資產基金7月22日開募

根據美國銀行經理人調查顯示，通膨、地緣政治及美國總統大選是當下的前三大投資風險。面對股市漲高隨之而來的波動風險也升高，以及聯準會今年下半年有望降息之際，合庫投信將於7月22日至26日募集合庫入息優化多重資產基金。

合庫投信代理投資長陳信嘉指出，多重資產基金投資標的涵蓋股票、債券及ETF等，可因應市場行情動態靈活調整各類資產配置，具有進可攻、退可守的投資好處。

合庫入息優化多重資產基金經理人黃馨世表示，面對市場波動升溫的不確定性，投資人應居高思危，資產組合應納入多重資產基金配置，將漲多的股票部位獲利了結降低持有比重，轉入增持有股債及ETF部位的多重資產基金，藉由不同資產的組合，兼顧掌握各資產輪動上漲機會，並發揮抗震效益，減低資產對市場波動的敏感度。

黃馨世進一步指出，聯準會可望啟動降息雖有利於為股債帶來新一波的資金行情投資機會，惟當前全球股市頻創高點之際，而總體經濟面顯示，全球經濟今年下半年的走向恐將較上半年下行，加上美國總統大選將至，須留意川普當選將使美中乃至全球貿易戰升溫的影響，整體而言，市場利多利空因子皆有，機會與挑戰並存，未來仍有許多潛在的風險。

合庫入息優化多重資產基金為合庫投信與歐洲最大主動型資產管理公司之一的M&G攜手合作，掌握不同市況下多元資產輪動表現機會，其投資策略最大特色是運用M&G多重資產團隊擅長的行為投資學策略（Episode），掌握市場不理性的超買超賣時機，在市場轉折前先行動作提前布局，以提升投資勝率和收益機會。

本基金投資顧問M&G集團於2001年開始運用Episode管理部分自有資金部位。截至2024年3月底，過去十年M&G自有資金操作部位年化報酬約7.08%，領先傳統股債平衡資產的5.82%。